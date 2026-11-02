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中美國家公園影像展 秀兩國經典自然秘境

中新社華盛頓11月2日電
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當地時間10月30日，中美國家公園影像展在華盛頓中國駐美國大使館舉辦，展出來自中...
當地時間10月30日，中美國家公園影像展在華盛頓中國駐美國大使館舉辦，展出來自中美兩國的攝影師在中美多個國家公園拍攝的精美影像。 （中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

華盛頓舉辦的中美國家公園影像展，展出聯合攝影隊在中美多個國家公園拍攝作品，透過自然影像促進兩國民眾理解與交流。

中美國家公園影像展當地時間10月30日在華盛頓中國駐美國大使館舉辦，展出來自中美兩國的攝影師在中美多個國家公園拍攝的精美影像。

此次展出的影像由美國國家地理學會組織的中美聯合攝影隊拍攝。過去兩年中，攝影隊深入中國的大貓熊國家公園和周邊4處自然保護區、美國的冰河國家公園（Glacier National Park）與奧林匹克國家公園等地，用影像記錄兩國極具特色的自然秘境，探求不同文化對自然的理解與熱愛。

中國駐美大使館參贊劉暢表示，這些富有感染力的影像故事展現了中美兩國的自然之美，也有助於加深兩國民眾的相互理解。

參加該項目的美國攝影師薩拉扎（Gabby Salazar）當天介紹了多個影像背後的故事。薩拉扎表示，該項目使得美中攝影師有機會長期工作相處，是交流攝影技巧、創作理念與互相學習的絕佳機會，雙方也在共同的經歷中結下深厚友誼，「自然將我們聯繫在一起」。

美國國家地理學會東亞區總監郝克明（Jim Harkness）是該項目的發起人。他在接受中新社記者採訪時表示，他從13歲開始學習中文，在中國生活工作多年，「民間交流對兩國關係非常重要」。

當地時間10月30日，中美國家公園影像展在華盛頓中國駐美國大使館舉辦，展出來自中...
當地時間10月30日，中美國家公園影像展在華盛頓中國駐美國大使館舉辦，展出來自中美兩國的攝影師在中美多個國家公園拍攝的精美影像。圖為中國駐美大使館參贊劉暢致辭。 （中新社）

精華 FAQ

  • 影像展於當地時間10月30日在華盛頓的中國駐美國大使館舉辦，展出中美兩國攝影師拍攝的多幅精美自然影像。

  • 作品由美國國家地理學會組織的中美聯合攝影隊拍攝，拍攝地包括中國的大貓熊國家公園及周邊4處保護區，還有美國的冰河國家公園與奧林匹克國家公園等。

  • 中方代表認為影像有助加深兩國民眾理解；美國攝影師則表示，長期共同工作讓雙方交流技巧與理念並建立友誼，主辦人也強調民間交流對兩國關係十分重要。

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