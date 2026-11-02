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還沒考駕照先會開飛機…佛州墜機 20歲女副機師令人唏噓

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還沒考駕照先會開飛機…佛州墜機 20歲女副機師令人唏噓

世界新聞網╱即時報導
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一架私人商務飛機1日墜毀在佛州棕櫚灘郡一處住宅區，機上9人全部罹難，警方和急救人...
一架私人商務飛機1日墜毀在佛州棕櫚灘郡一處住宅區，機上9人全部罹難，警方和急救人員趕到，封鎖現場。美聯社

據美聯社報導，一架小型噴射機1日在南佛羅里達州墜毀並爆炸，造成9人死亡。家屬證實，罹難者包含一名年僅20歲、擁有機師執照的女性。

罹難者母親卡米拉·科特萊蒂（Camila Corteleti）向《紐約郵報》與《紐約時報》表示，女兒納塔利亞·加德利亞·菲爾蓋拉施（Nathalia Gadelha Filgueiras）當時擔任該架李爾噴射機（Learjet）的副機師。該機於周日載著包含她在內的9人，從德州奧斯汀飛往巴哈馬，卻不幸於西棕櫚灘附近墜毀。

菲爾蓋拉施從2020年開始接受飛行訓練，最初由父親指導，在2023年、年僅17歲就讀高中航空專班時，由學區資助考取了該款噴射機的副駕駛資格。執照顯示，她具備副駕駛資格，但尚不能擔任獨立指揮飛行的機長。

她自己已累計飛行88小時，還曾在社交媒體上分享，自己和男友取得了多項航空飛行資格。她一直夢想成為商業航空公司的飛行員，卻不幸在20歲時因空難喪生。

她當年受訪時曾笑稱自己「還沒考照開車就先會開飛機」，如今遭遇不測，令人唏噓。

目前，事故原因仍在調查中，尚無證據表明她的年齡或飛行經驗與墜機有關。

報導指出，目前另一名機師身分及事故發生時的實際操作者仍有待釐清，其餘罹難者身分也尚未確認。

佛州 私人飛機 佛羅里達州

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