我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文捐3140萬創紀錄

英王查理出訪遇暴雨 淋成落湯雞窘態意外搶版面

參院控制權激戰 中西部3關鍵州勝負或難當晚揭曉

特派員黃惠玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄州克利夫蘭地區選民1日在提前投票所前大排長龍。(路透)
俄州克利夫蘭地區選民1日在提前投票所前大排長龍。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美國期中選舉參院控制權之爭進入最後衝刺，中西部3州激戰白熱化，若票數接近且計票延宕，結果恐難在選舉當晚揭曉。

期中選舉聯邦參議院控制權之爭進入最後衝刺。中西部的俄亥俄州、愛阿華州及密西根州成為兩黨激烈交鋒的戰場，共和黨力求守住俄州與愛州席次，民主黨則努力防止密州席位落入共和黨手中。

隨著兩黨投入鉅額競選經費，參議院控制權之爭可能持續至選舉日之後。尤其如果兩黨席次差距極小，部分州的計票程序可能使參院多數歸屬無法在3日晚間立即確定。

共和黨目前在聯邦參議院以53席對47席占多數，民主黨若要重新取得控制權，必須淨增加四席。年初多數政治觀察人士表示，民主黨翻轉參院的機會有限，但伊朗戰爭引發的不滿情緒，加上能源價格及生活負擔問題，使部分原本傾向共和黨的州出現更激烈的競爭。

在俄州，共和黨籍現任聯邦參議員赫斯特德(Jon Husted)面臨民主黨前聯邦參議員布朗(Sherrod Brown)挑戰。川普總統已多次前往俄州舉行造勢活動，為赫斯特德站台；副總統范斯(JD Vance)也頻繁返回曾經擔任聯邦參議員的俄州助選。

儘管俄州近年政治版圖明顯偏向共和黨，多項民調仍顯示，布朗在選戰中略占優勢，使這場選舉成為共和黨必須全力防守的關鍵戰役。

愛州的競爭同樣激烈。共和黨聯邦眾議員辛森(Ashley Hinson)與民主黨候選人圖雷克(Josh Turek)展開激烈攻防。

辛森批評圖雷克擔任州眾議員期間，曾缺席數十次議會表決。圖雷克則反擊，質疑辛森過去多次投票反對限制對伊朗軍事行動的戰爭權力決議，如今卻主張應結束戰事，立場前後不一致。

農業議題也成為愛州選戰的重要變數。當地農民傳統上較傾向支持共和黨，但柴油價格上漲及關稅政策對農業經營造成壓力，部分農民重新考慮投票選擇。

密州的聯邦參議員選戰則充滿個人攻擊與政治爭議。民主黨候選人薩依德(Abdul El-Sayed)面臨共和黨前聯邦眾議員羅傑斯(Mike Rogers)挑戰。

羅傑斯持續質疑薩依德與穆斯林兄弟會(Muslim Brotherhood)之間的關係，指稱他未充分切割家族與該組織的關聯，並提及該組織與恐怖團體間的爭議性聯繫。薩依德否認相關指控，並反批羅傑斯未充分反對關稅政策，也沒有採取足夠行動阻止伊朗戰爭。

該州民主黨籍聯邦眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)1日倒戈支持共和黨參議員候選人羅傑斯，更激化這場選戰。

除了中西部三州，北卡羅來納州及德州也是民主黨爭取增加參院席次的重要戰場。北卡民主黨前州長庫柏(Roy Cooper)與共和黨候選人華特利(Michael Whatley)競爭退休參議員提里斯(Thom Tillis)留下的席位；德州則由民主黨候選人塔拉里科(James Talarico)挑戰共和黨籍州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)。

馬里華盛頓大學(University of Mary Washington)政治學榮譽退休教授法恩斯沃斯(Stephen Farnsworth)指出，經濟問題及民主黨參議員候選人的競選表現，為民主黨帶來政治優勢。共和黨雖然從大型捐款人獲得大量資金，但部分經費必須用來抵消川普總統支持度不足所造成的負面影響。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 俄亥俄州、愛阿華州與密西根州被視為最關鍵的中西部戰場，兩黨都投入大量資源搶攻這3州席次，因其結果可能左右參院多數歸屬。

  • 共和黨目前以53席對47席占多數，民主黨若要翻轉參院，必須淨增加4席。由於多州選情接近，最後結果可能要等到選後計票完成才明朗。

  • 經濟壓力、能源與生活成本、伊朗戰事引發的不滿，以及候選人表現與爭議攻防，都推升選情緊繃，部分傳統偏向共和黨的州也因此出現變數。

參院 共和黨 民主黨

上一則

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

延伸閱讀

7搖擺州決定參院控制權 民主黨若全勝 將獲歐巴馬以來最大優勢

7搖擺州決定參院控制權 民主黨若全勝 將獲歐巴馬以來最大優勢
最後倒數時刻接連出現變數 是否影響期中選舉結果備受矚目

最後倒數時刻接連出現變數 是否影響期中選舉結果備受矚目
為以色列吵翻天 民主黨在搖擺州鬧分裂 參院爭奪戰添變數

為以色列吵翻天 民主黨在搖擺州鬧分裂 參院爭奪戰添變數
選舉前夕 民主黨主攻負擔能力 共和黨對社會主義提出警告

選舉前夕 民主黨主攻負擔能力 共和黨對社會主義提出警告

熱門新聞

研究顯示，茶包遇熱水後釋出比茶葉高出許多的塑膠微粒。示意圖。Image by congerdesign from Pixabay

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

2026-10-29 14:37
柏克萊加州大學。（美聯社檔案照）

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

2026-10-26 09:02
蘇姿丰26日在上X上貼出與F1賽車合照。翻攝自蘇姿丰X平台（@LisaSu）

蘇姿丰現身F1 曾被記者錯當路人甲問：會說英文嗎？

2026-10-27 17:38
倫敦一處超市民眾正在採購食物。(路透)

美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資

2026-10-28 04:03
Spirit Halloween收銀櫃台前大排長龍。資料照。（記者周化堯／攝影）

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

2026-10-31 09:20
民主黨籍前眾院議長裴洛西。(美聯社)

民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

2026-10-31 11:20

超人氣

更多 >
她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬
華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉
女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了
捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子
首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主