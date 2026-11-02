校園政治宗教論戰失控 密大女學生推倒評論員並嗆殺人

密西根大學(University of Michigan)安娜堡校區1日下午發生一起涉及宗教與政治言論的肢體衝突。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 密西根大學安娜堡校區發生宗教與政治爭論引發的肢體衝突，一名女學生推倒並踢踹保守派評論員，還疑似揚言殺人，警方已介入調查。

密西根大學(University of Michigan)安娜堡校區1日下午發生一起涉及宗教與政治言論的肢體衝突。一名女學生與保守派人士爭論伊斯蘭教及女性權利議題後，突然將猶太裔保守派評論員貝尼舒(Liz Benichou)推倒在地，並試圖踢踹對方，隨即遭校警制伏拘留。

影片顯示，女學生被警方帶離時仍情緒激動，甚至疑似向貝尼舒叫囂：「當時有機會，我就該殺了妳。」事件影片迅速在社群媒體 傳播，涉事者身分也引發議論。

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根據紐約郵報(New York Post)、Mediaite及印度斯坦時報(Hindustan Times)報導，事件發生於1日下午約5時，當時保守派青年組織「自由之火美國」(Liberty Under Fire USA)在校園設置攤位。

現場影片顯示，一名女學生對攤位內容表示強烈不滿，指責活動人士散播反穆斯林言論，並質問他們是否取得校園活動許可。雙方隨即發生激烈口角。

隨後，原定參加言論自由活動的貝尼舒加入爭論，話題轉向伊朗女性的穿著自由。貝尼舒指著女學生的外貌及鼻環，詢問如果她以同樣打扮出現在伊朗街頭，可能遭遇什麼後果。

這番話使衝突迅速升高。女學生先將手機掉落地面，接著突然伸出雙手猛力推向貝尼舒，導致對方跌倒在地。女學生隨後朝她踢踹。

一名年輕男子立即上前將兩人分開，但女學生掙脫後，又卸下背包，試圖再次衝向貝尼舒。現場警員及另一名男子隨即介入，警員最後將女學生壓制在地並拘留。

衝突並未隨著警方介入而結束。根據每日郵報(Daily Mail)及紐約郵報公布的另一段影片，女學生被警方帶往警車時，仍持續辱罵貝尼舒，隨後疑似大喊：「當時有機會，我他媽的就該殺了妳。」(I should've f***ing killed you when I had the chance.)

密西根大學警察局證實，警員當時正在處理一場未經許可的校園活動，並目擊一名密大學生攻擊一名與大學沒有關係的女子。警方當場將學生拘留，完成處理程序後予以釋放，案件仍待檢方審查是否核准提出刑事指控。

貝尼舒的經紀人、自由之火美國執行長夏普(Taylor Sharp)向Mediaite表示，貝尼舒被推倒後下背部受傷，並計畫追究法律責任。

貝尼舒事後在社群平台X發布影片，將事件歸咎於她所稱的「左派激進分子」。她另發表聲明，強調政治暴力不應在美國發生，並感謝警方及時介入。

另一方面，網路有人將涉事女學生指認為南蒙古裔人權倡議者Temulun Togochog，引發關注。不過，截至2日，警方及校方尚未公開確認涉事學生姓名，網路指認仍有待查證。

公開紀錄顯示，Togochog曾於2024年12月5日出席美國國會及行政當局中國委員會(CECC)聽證會，批評中國政府對內蒙古語言、文化及族群認同的政策。她當時自述出生於美國南蒙古流亡家庭，父親為南蒙古人權資訊中心主任Enghebatu Togochog。

自由之火美國另聲稱涉事學生支持密西根州民主黨聯邦參議員候選人薩依德(Abdul El-Sayed)，但警方並未證實其政治立場，也沒有證據顯示事件與候選人或其競選團隊有直接關聯。