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受困柬埔寨的「奧德賽號」已由債權人接管 將前往新加坡拍賣

編譯陳韻涵／即時報導
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美國豪華住宅型郵輪「奧德賽號」營運權已移交債權人，船隻預計駛往新加坡，未來可能透...
美國豪華住宅型郵輪「奧德賽號」營運權已移交債權人，船隻預計駛往新加坡，未來可能透過拍賣出售。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

受困柬埔寨的豪華住宅型郵輪奧德賽號已由債權人接管，船隻將前往新加坡並可能被拍賣，乘客則被要求撤離，後續重整與是否重啟營運仍充滿變數。

美國豪華住宅型郵輪「奧德賽號」(Villa Vie Odyssey)上月27日受困柬埔寨後，營運權已移交債權人，船隻預計駛往新加坡，未來可能透過拍賣出售，日期未訂。郵輪公司高層希望透過尋找資金和營運夥伴等方法取回船隻，但乘客已被要求在周末前，取回所有個人物品並搬離。

哥倫比亞廣播公司(CBS)取得郵輪公司發給住客的內部通知報導，債權人已接管船隻並承擔船員薪資、燃油、日常營運及船舶保全等費用。

營運商Villa Vie創辦人與執行董事長彼得森(Mike Petterson)表示，後續處理需時30天至90天，公司仍有時間重整；他宣稱債權人願意與有金援的營運計畫合作，雙方並未中斷談判，「不像你的車被拖走，就再也拿不回來」。

部分住客不滿郵輪公司持續釋出樂觀訊息，認為這可能讓乘客抱持不切實際的希望。

郵輪公司在通知中表示，債權人接管船隻不代表奧德賽號的未來已定案，公司相信，仍有時間提出可行方案。

住客自行籌資買回郵輪的計畫已經告吹，一群住客曾獲得169人承諾願意追加投資，但債權人拒絕提供融資，收購計畫泡湯。

CBS取得的內部文件顯示，郵輪抵達柬埔寨前至少三個月，就已陷入財務困境，郵輪公司甚至在8月的內部簡報中，要求區分住客究竟是無力繼續出資，還是不願再投入資金。

部分乘客早已察覺危機，佛羅里達州居民格雷夫(Joel Greiff)花了35萬元購買客艙，去年10月入住後卻只住了26天。

格雷夫表示，他7月底收到郵輪公司財務狀況惡化的通知，當時公司已要求住客追加資金；他8月3日賣掉休旅車後，便認為航程恐無法持續，他目前在柬埔寨貢不省(Kampot)找到月租200元的住處，並認清恐拿不回投資款的事實。

奧德賽號原本是少數提供長期，甚至永久居住方案的郵輪，出海以來已航行至少755天；伊朗戰爭推升燃油價格，成為該郵輪中止營運的主因。

郵輪公司表示，每間客艙過去每月平均燃油成本約1800元，近期在亞洲部分地區暴增至6000元至8000元，由於難以轉嫁給乘客，財務缺口難以彌補。

奧德賽號10月27日宣布暫停營運，船上原有203名乘客及156名船員；部分乘客已搭飛機離開柬埔寨，其他人則自行安排住宿。公司曾表示將協助尋找臨時住所，但有乘客批評，下船後並未獲取飯店名單。

郵輪公司曾考慮依美國「破產法」第11章聲請破產重整，但內部估計，前60天的營運成本約需300萬元，這筆錢規畫透過融資及住客維護費用支應，但能否找到新資金與營運團隊讓奧德賽號重新啟航，目前仍充滿變數。

精華 FAQ

  • 目前船隻營運權已移交債權人，債權人同時承擔船員薪資、燃油與保全費用。下一步預計先駛往新加坡，之後可能透過拍賣出售，但日期尚未確定。

  • 公司表示債權人接管不代表船隻命運已定，雙方談判仍未中斷，只要能找到資金與營運夥伴，仍有30天到90天的重整時間，理論上還可提出可行方案。

  • 主要原因是燃油成本大幅上升，加上公司財務缺口難以彌補，甚至曾考慮破產重整。住客原本想籌資買回郵輪，但因債權人拒絕融資而告吹，投資款回收機會渺茫。

柬埔寨 新加坡 拍賣

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