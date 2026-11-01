震撼倒戈 密州民主黨眾議員「我這票投羅傑斯」

民主黨籍聯邦眾議員史蒂文斯(右前)宣布倒戈支持共和黨候選人羅傑斯(左)。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 密州民主黨眾議員史蒂文斯在選前公開倒向共和黨候選人羅傑斯，因反猶廣告與陣營衝突引爆決裂，並讓這場關鍵參院選戰再添變數。

編輯推薦 續內鬥 密州民主黨參議員候選人薩依德要初選對手別來造勢

每日郵報報導，密西根州聯邦參議員選戰1日投下震撼彈，民主黨籍聯邦眾議員 史蒂文斯(Haley Stevens)上午和共和黨 參議員候選人羅傑斯(Mike Rogers)一同到教會做禮拜，隨後倒戈宣布支持這位對手陣營的候選人。

史蒂文斯發布影片說：「我們(民主黨)的參議員候選人薩依德(Abdul El-Sayed)說，他的競選活動不歡迎我，要我離遠一點。他說得對，所以我今天站出來支持羅傑斯。」

她對記者表示：「我這一票會投給羅傑斯，因為我們必須和國家站在一起，我們不能容忍仇恨。」

她也說，自己仍以身為民主黨人為榮。

影片來源：YouTube@LiveNOW from FOX

挺巴廣告惹議

這場決裂醞釀了一星期。導火線是左派名嘴烏伊古爾(Cenk Uygur)發布的廣告，片中一名婦女說買不起雞蛋，因為錢都被拿去「殺巴勒斯坦人」，這支廣告引發批評者痛批反猶。

烏伊古爾是網紅派克(Hasan Piker)的舅舅，派克曾替薩依德站台，但薩依德陣營切割說廣告與他們無關，他也不認同廣告內容。

團結活動破局

史蒂文斯的未婚夫特基許(Jason Turkish)上周表態投給羅傑斯，但當時史蒂文斯接受CNN訪問，仍重申會投給薩依德。

兩人原本敲定1日和南卡州資深眾議員克萊本(Jim Clyburn)聯袂出席團結活動，但史蒂文斯30日發表聲明，要求薩依德譴責那支廣告，並為自己曾說「以色列害密州負擔不起學校、醫療和托育」道歉。

薩依德則反擊說，他的草根陣營在初選擊敗了大企業和AIPAC替史蒂文斯砸下的7000萬元外部資金。

MS NOW電視台報導，薩依德陣營31日要求史蒂文斯別出席活動，但克萊本的顧問西賴特(Antjuan Seawright)說邀請「依然有效」。隔天早上，史蒂文斯表態倒戈。

幕僚出走 川普讚揚

史蒂文斯的辦公室多名幕僚1日上午辭職，包括長年追隨她的幕僚長；密州民主黨痛批史蒂文斯「背棄了自己聲稱在乎的一切」。

羅傑斯說很榮幸獲得她的支持，「老實說，很慶幸我不用跟她對打」。川普則在「真實社群」平台(Truth Social)稱讚史蒂文斯展現人們少有的勇氣。

薩依德當天下午拒答「那兩個人」的問題，說他只想談選民面對的問題。

密西根州這一席是全美選情最膠著的參議員選戰之一，結果可能左右參院多數。

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