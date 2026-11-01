我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選前震撼倒戈 密州民主黨眾議員「我這票投羅傑斯」

期中選舉前最後周末 阿拉斯加州、加州選票爭議升溫

震撼倒戈 密州民主黨眾議員「我這票投羅傑斯」

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民主黨籍聯邦眾議員史蒂文斯(右前)宣布倒戈支持共和黨候選人羅傑斯(左)。(美聯社...
民主黨籍聯邦眾議員史蒂文斯(右前)宣布倒戈支持共和黨候選人羅傑斯(左)。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

密州民主黨眾議員史蒂文斯在選前公開倒向共和黨候選人羅傑斯，因反猶廣告與陣營衝突引爆決裂，並讓這場關鍵參院選戰再添變數。

編輯推薦

每日郵報報導，密西根州聯邦參議員選戰1日投下震撼彈，民主黨籍聯邦眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)上午和共和黨參議員候選人羅傑斯(Mike Rogers)一同到教會做禮拜，隨後倒戈宣布支持這位對手陣營的候選人。 

史蒂文斯發布影片說：「我們(民主黨)的參議員候選人薩依德(Abdul El-Sayed)說，他的競選活動不歡迎我，要我離遠一點。他說得對，所以我今天站出來支持羅傑斯。」

她對記者表示：「我這一票會投給羅傑斯，因為我們必須和國家站在一起，我們不能容忍仇恨。」

她也說，自己仍以身為民主黨人為榮。

影片來源：YouTube@LiveNOW from FOX

挺巴廣告惹議

這場決裂醞釀了一星期。導火線是左派名嘴烏伊古爾(Cenk Uygur)發布的廣告，片中一名婦女說買不起雞蛋，因為錢都被拿去「殺巴勒斯坦人」，這支廣告引發批評者痛批反猶。

烏伊古爾是網紅派克(Hasan Piker)的舅舅，派克曾替薩依德站台，但薩依德陣營切割說廣告與他們無關，他也不認同廣告內容。

團結活動破局

史蒂文斯的未婚夫特基許(Jason Turkish)上周表態投給羅傑斯，但當時史蒂文斯接受CNN訪問，仍重申會投給薩依德。

兩人原本敲定1日和南卡州資深眾議員克萊本(Jim Clyburn)聯袂出席團結活動，但史蒂文斯30日發表聲明，要求薩依德譴責那支廣告，並為自己曾說「以色列害密州負擔不起學校、醫療和托育」道歉。

薩依德則反擊說，他的草根陣營在初選擊敗了大企業和AIPAC替史蒂文斯砸下的7000萬元外部資金。

MS NOW電視台報導，薩依德陣營31日要求史蒂文斯別出席活動，但克萊本的顧問西賴特(Antjuan Seawright)說邀請「依然有效」。隔天早上，史蒂文斯表態倒戈。

幕僚出走 川普讚揚

史蒂文斯的辦公室多名幕僚1日上午辭職，包括長年追隨她的幕僚長；密州民主黨痛批史蒂文斯「背棄了自己聲稱在乎的一切」。

羅傑斯說很榮幸獲得她的支持，「老實說，很慶幸我不用跟她對打」。川普則在「真實社群」平台(Truth Social)稱讚史蒂文斯展現人們少有的勇氣。

薩依德當天下午拒答「那兩個人」的問題，說他只想談選民面對的問題。

密西根州這一席是全美選情最膠著的參議員選戰之一，結果可能左右參院多數。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 她表示，薩依德陣營稱競選活動不歡迎她，且她認為對方未能譴責惹議的反猶廣告。史蒂文斯因此公開宣布，自己這一票將投給羅傑斯。

  • 爭議源於左派名嘴烏伊古爾發布的廣告，內容提到買不起雞蛋是因為錢都拿去「殺巴勒斯坦人」，被批評帶有反猶色彩，也讓陣營關係迅速惡化。

  • 她的多名幕僚包括幕僚長相繼辭職，密州民主黨強烈批評她背棄立場；羅傑斯與川普則公開稱讚她的支持，顯示這席參院選舉競爭更加白熱化。

眾議員 共和黨

上一則

期中選舉前最後周末 阿拉斯加州、加州選票爭議升溫

延伸閱讀

續內鬥 密州民主黨參議員候選人薩依德要初選對手別來造勢

續內鬥 密州民主黨參議員候選人薩依德要初選對手別來造勢
民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的
期中選舉逼近 歐巴馬罕見開砲 川普反嗆：爛總統替誰助選誰輸

期中選舉逼近 歐巴馬罕見開砲 川普反嗆：爛總統替誰助選誰輸
7搖擺州決定參院控制權 民主黨若全勝 將獲歐巴馬以來最大優勢

7搖擺州決定參院控制權 民主黨若全勝 將獲歐巴馬以來最大優勢

熱門新聞

研究顯示，茶包遇熱水後釋出比茶葉高出許多的塑膠微粒。示意圖。Image by congerdesign from Pixabay

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

2026-10-29 14:37
柏克萊加州大學。（美聯社檔案照）

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

2026-10-26 09:02
蘇姿丰26日在上X上貼出與F1賽車合照。翻攝自蘇姿丰X平台（@LisaSu）

蘇姿丰現身F1 曾被記者錯當路人甲問：會說英文嗎？

2026-10-27 17:38
倫敦一處超市民眾正在採購食物。(路透)

美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資

2026-10-28 04:03
Spirit Halloween收銀櫃台前大排長龍。資料照。（記者周化堯／攝影）

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

2026-10-31 09:20
民主黨籍前眾院議長裴洛西。(美聯社)

民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

2026-10-31 11:20

超人氣

更多 >
瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉
不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店
乒乓球／孫穎莎把早田希娜打哭了 兩人對戰「22勝0負」

乒乓球／孫穎莎把早田希娜打哭了 兩人對戰「22勝0負」
劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭

劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭
美國人家宴聚餐文化正在消逝 原因不止開銷過大

美國人家宴聚餐文化正在消逝 原因不止開銷過大