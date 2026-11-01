期中選舉前最後周末 阿拉斯加州、加州選票爭議升溫

選務人員在加州聖地牙哥選務處投票點收取郵寄選票。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 期中選舉前夕，川普政府加強調查阿拉斯加同名候選人爭議，並準備將加州郵寄選票訴訟上訴至最高法院，雙方都在爭奪可能左右國會版圖的關鍵選票。

在美國期中選舉 前的最後周末，川普政府加強針對加州 " rel="154631">阿拉斯加州 同名候選人爭議的刑事調查，並稱可能將加州郵寄選票爭議提交最高法院。本次選舉結果將決定共和黨能否續掌國會。

路透報導，阿拉斯加檢方正在調查，民主黨參議員候選人佩爾托拉（Mary Peltola）的幕僚是否因退休教師小蘇利文（Daniel J. Sullivan Jr.）與現任共和黨參議員蘇利文（Dan S. Sullivan）同名，因而協助這名退休教師參選，企圖藉此影響選情。

阿拉斯加州聯邦檢察官海曼（Michael Heyman）10月30日在記者會上表示，紐約時報（The New York Times）日前報導，佩爾托拉陣營曾與參議院民主黨選舉委員會（Democratic Senatorial Campaign Committee）合作，招募同樣姓蘇利文、且與現任參議員同名的小蘇利文參選，此後聯邦調查局（FBI）已「大幅增派」人力調查此案。

海曼稱小蘇利文是「冒牌候選人」；佩爾托拉、競選委員會及小蘇利文本人均否認參與招募。

本次選舉將改選35席參議員及全部435席眾議員。共和黨目前在參院以53席對47席占多數，眾院也僅有些微優勢；若失去任一院的控制權，民主黨便能阻擋川普的施政議程，並對共和黨政府展開調查。

截至目前，已有超過5100萬名美國選民提前親自投票或寄出選票，創下紀錄。

加州方面，聯邦上訴法院本周稍早裁定，司法部未能提出充分理由，要求加州暫時擱置超過2萬名可能非美國公民的郵寄選票。代理副司法部長麥考特（Trent McCotter）今天表示，政府若要聲請最高法院審理此案，將在11月3日選舉截止日前提出。

過去1個月裡，川普密集前往多州助選，但他昨天留在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的海湖莊園（Mar-a-Lago），預計11月1日前往堪薩斯州及愛阿華州造勢。

除了試圖阻止加州計入逾2萬名可能不具公民身份選民的選票，川普政府還對約30個州及哥倫比亞特區提起訴訟，要求取得未經刪節的選民名冊。

這些法律行動引發各州選務官員憂慮。根據憲法，選舉事務主要由各州負責。

紐約大學布瑞南司法中心（Brennan Center for Justice）的莫拉萊斯－陶艾爾（Sean Morales-Doyle）指出，儘管這些舉措不太可能在法庭上勝訴，但其目的是製造不確定性、散播恐懼與不信任，造成混亂，藉此向各州官員施壓。

路透/益普索（Reuters/Ipsos）於9月30日至10月5日進行的民調顯示，76%的美國選民有信心選票將正確計算，共和黨與民主黨選民的信心水準大致相當。

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