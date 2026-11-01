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艾普斯坦報導案 川普二度控告華爾街日報敗訴

中央社華盛頓31日綜合外電報導
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川普(右)與艾普斯坦的合照。(路透資料照)
川普(右)與艾普斯坦的合照。(路透資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

美國佛州聯邦法院駁回川普因艾普斯坦報導而二度提告華爾街日報的誹謗案，認定他未證明實際惡意，且案件不得再提。

華爾街日報因報導美國總統川普與已故性犯罪富豪艾普斯坦的關係，遭川普提告誹謗。美國法院今天駁回川普第二度對該報提出的訴訟，且不得再行提告。

路透報導，美國佛州南區聯邦地區法院認定，川普再次未能證明對方具有實際惡意，這是公眾人物提出誹謗訴訟的必備要件。

佛州南區聯邦地區法院法官蓋爾斯（Darrin P. Gayles）寫道：「與他第一次嘗試一樣，他這次仍然失敗。」

蓋爾斯強調，華爾街日報（The Wall Street Journal）進行了「審慎且詳盡的調查」，記者也在文章刊出前，設法尋求川普及其他官員置評。

蓋爾斯寫道：「修正後的訴狀徒勞掙扎，試圖捏造調查過程中的缺失。」

川普的律師主張，在川普否認與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關聯後，華爾街日報就應撤下該篇報導。

蓋爾斯寫道：「實際惡意的法律標準並非如此，而且這種主張違反美國憲法第一修正案。」

川普先前已重新提起這起訴訟，要求至少100億美元的損害賠償。法院今天駁回該訴訟且不得再行提告，意味這起案件不能再次提交法院審理。

精華 FAQ

  • 法院認為川普仍未證明華爾街日報在報導中具有「實際惡意」，而這是公眾人物提起誹謗訴訟的必要條件，因此駁回他的訴訟。

  • 法官指出，華爾街日報進行了審慎且詳盡的調查，且在文章刊出前有嘗試向川普及其他官員徵詢意見，顯示採訪流程並非草率。

  • 法院明確裁定此案不得再行提告，代表川普不能把同一爭議再次提交法院審理，也讓這起誹謗訴訟在司法上暫告終結。

艾普斯坦 華爾街 川普

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