阿拉巴馬州美式足球賽場外爆槍響 1死8傷

阿拉巴馬州伯明罕第85屆「魔幻之城經典賽」31日結束後傳出槍擊案，多個警消單位趕赴軍團球場(Legion Field)附近處理。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 阿拉巴馬州伯明罕市一場大學美式足球賽結束後，球場外傳出槍響，造成1人死亡、8人受傷，警方已拘留1名嫌犯並持續調查動機。

美國阿拉巴馬州 昨晚一場大學美式足球賽的賽場外發生槍擊 案，造成一人死亡、8人受傷。警方表示，已有一名犯嫌遭到拘留。

「紐約郵報」（New York Post）報導，警方指出，昨晚7時50分左右，阿拉巴馬州伯明罕市（Birmingham）軍團球場（Legion Field）外傳出槍響。

事發之前，當地剛舉行完「魔幻之城經典賽 」（Magic City Classic），這是全美規模最大的傳統黑人大學（Historically Black Colleges and Universities）美式足球賽事，由阿拉巴馬農工大學（Alabama A&M University）對戰阿拉巴馬州立大學（Alabama State University）。

槍擊案發生後，現場一片混亂，警方證實有一人身亡。

另有8人在槍擊事件中受傷，其中一人情況危急。其餘傷者的傷勢均未危及性命，目前情況穩定。

警方在現場尋獲多把槍枝。伯明罕市警察局長皮克特（Michael Pickett）說：「有一人遭到拘留，並被帶往伯明罕市警察總部接受偵訊。」

他說：「事件確實發生在比賽結束後。大致上，事發地點位於球場範圍外，但當然仍在附近區域，周遭有許多攤販。」

警方並未公布嫌疑人或任何受害者的身分，也未披露犯案動機。

緊急救援人員在阿拉巴馬州伯明罕槍擊案現場。(路透)