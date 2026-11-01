我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

星期社論／弔詭的期中選舉：紅潮消散，藍霧迷離

最狂萬聖節裝扮 猜猜這隻「斷手」是哪位超模？

阿拉巴馬州美式足球賽場外爆槍響 1死8傷

中央社阿拉巴馬州伯明罕1日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿拉巴馬州伯明罕第85屆「魔幻之城經典賽」31日結束後傳出槍擊案，多個警消單位趕...
阿拉巴馬州伯明罕第85屆「魔幻之城經典賽」31日結束後傳出槍擊案，多個警消單位趕赴軍團球場(Legion Field)附近處理。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

阿拉巴馬州伯明罕市一場大學美式足球賽結束後，球場外傳出槍響，造成1人死亡、8人受傷，警方已拘留1名嫌犯並持續調查動機。

美國阿拉巴馬州昨晚一場大學美式足球賽的賽場外發生槍擊案，造成一人死亡、8人受傷。警方表示，已有一名犯嫌遭到拘留。

「紐約郵報」（New York Post）報導，警方指出，昨晚7時50分左右，阿拉巴馬州伯明罕市（Birmingham）軍團球場（Legion Field）外傳出槍響。

事發之前，當地剛舉行完「魔幻之城經典賽」（Magic City Classic），這是全美規模最大的傳統黑人大學（Historically Black Colleges and Universities）美式足球賽事，由阿拉巴馬農工大學（Alabama A&M University）對戰阿拉巴馬州立大學（Alabama State University）。

槍擊案發生後，現場一片混亂，警方證實有一人身亡。

另有8人在槍擊事件中受傷，其中一人情況危急。其餘傷者的傷勢均未危及性命，目前情況穩定。

警方在現場尋獲多把槍枝。伯明罕市警察局長皮克特（Michael Pickett）說：「有一人遭到拘留，並被帶往伯明罕市警察總部接受偵訊。」

他說：「事件確實發生在比賽結束後。大致上，事發地點位於球場範圍外，但當然仍在附近區域，周遭有許多攤販。」

警方並未公布嫌疑人或任何受害者的身分，也未披露犯案動機。

緊急救援人員在阿拉巴馬州伯明罕槍擊案現場。(路透)
緊急救援人員在阿拉巴馬州伯明罕槍擊案現場。(路透)

精華 FAQ

  • 槍擊發生在阿拉巴馬州伯明罕市軍團球場外，時間約為昨晚7時50分左右。事發時正值比賽結束後，球場周邊仍有不少攤販與人潮。

  • 事件共造成1人死亡、8人受傷，其中1人情況危急，其餘傷者傷勢則未危及性命，目前整體狀況穩定。

  • 警方表示已拘留1名嫌犯，並將其帶往伯明罕市警察總部偵訊；現場也尋獲多把槍枝，但嫌疑人身分與犯案動機仍未公布。

阿拉巴馬州 槍擊 經典賽

上一則

班農：共和黨選後等著爆內戰 若保住眾院是「奇蹟」

延伸閱讀

佛州農工大學足球賽傳槍響 至少12人受傷 包含6名未成年

佛州農工大學足球賽傳槍響 至少12人受傷 包含6名未成年
佛州農工大學返校日爆槍響 12傷半數未成年

佛州農工大學返校日爆槍響 12傷半數未成年
佛州農工大學槍案11傷 15歲少年被捕

佛州農工大學槍案11傷 15歲少年被捕
佛州農工槍案11傷 15歲槍手落網將以成年人受審

佛州農工槍案11傷 15歲槍手落網將以成年人受審

熱門新聞

研究顯示，茶包遇熱水後釋出比茶葉高出許多的塑膠微粒。示意圖。Image by congerdesign from Pixabay

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

2026-10-29 14:37
柏克萊加州大學。（美聯社檔案照）

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

2026-10-26 09:02
蘇姿丰26日在上X上貼出與F1賽車合照。翻攝自蘇姿丰X平台（@LisaSu）

蘇姿丰現身F1 曾被記者錯當路人甲問：會說英文嗎？

2026-10-27 17:38
倫敦一處超市民眾正在採購食物。(路透)

美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資

2026-10-28 04:03
Spirit Halloween收銀櫃台前大排長龍。資料照。（記者周化堯／攝影）

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

2026-10-31 09:20
民主黨籍前眾院議長裴洛西。(美聯社)

民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

2026-10-31 11:20

超人氣

更多 >
瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉
不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店
乒乓球／孫穎莎把早田希娜打哭了 兩人對戰「22勝0負」

乒乓球／孫穎莎把早田希娜打哭了 兩人對戰「22勝0負」
劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭

劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭
美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」