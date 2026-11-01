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班農：共和黨選後等著爆內戰 若保住眾院是「奇蹟」

編譯廖玉玲／綜合外電
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川普前首席策士班農。(路透)
川普前首席策士班農。(路透)

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班農預告共和黨在期中選後將陷入內部權力與政策之爭，並對伊朗、以色列、移民與深層政府等議題引發激烈衝突，同時坦言共和黨守住眾院雖艱難但仍有機會。

前白宮首席策士班農（Steve Bannon）預言，共和黨將在3日期中選舉投票日後隔天，陷入一場關於黨內未來走向的「內戰」。

他預測，如果川普重新對伊朗啟動大規模作戰，「人們會抓狂」，而班農說他自己將帶頭反對。他並預言，在期中選舉後、到新一屆議員就職前這段「跛鴨會期」，情勢可能會非常殘酷。

班農說，接下來會看到共和黨為了以色列、伊朗、移民政策如何改革聯邦官僚體系（即川普陣營所稱「深層政府」）等議題，爆發激烈的路線和權力之爭，「而2027年的新領導格局也將逐漸成形」， 「這就是為什麼我一直說，嘿，這不會在六個月內發生，周三就會見到了」。

他補充：「2028年大選尚未有明顯的領先者」，因此「我們將面臨一場內戰」。

班農說，自己一度認為「藍色海嘯」會徹底擊垮共和黨，「川普當時毫無鬥志」，而且「沒有戰略，基本盤也十分沮喪」。

但現在，川普為重新激發其支持者的熱情所做的努力，讓他備受鼓舞，包括最近一次前往阿拉斯加州瓦西拉、亞利桑納州布爾黑德城和蒙大拿州卡利斯佩爾等小鎮的競選之旅。

但共和黨內已出現不安的跡象。共和黨在參議院的多數席位，去年還似乎牢不可破，而如今民調顯示，民主黨可能奪回參議院的控制權。

班農認為，共和黨能夠保住參議院的控制權，但他對喬治亞、北卡、愛阿華、堪薩斯和俄亥俄這些州的選情「非常擔憂」。他警告，俄亥俄州的選戰可能「徹底崩盤」，因為州長候選人拉馬斯瓦米的爭議性，正在拖垮所有人。

共和黨的大本營德州，民調結果也令人擔憂。川普支持的候選人帕克斯頓與民主黨候選人塔拉里科，支持率不相上下，儘管德州上一次選出民主黨參議員已是38年前的事。

班農承認，如果共和黨能保住眾院，那將是一個「奇蹟」，但他堅持這「仍然是可能的」，「現在關鍵在於投票率」， 「但氣氛比八周前好多了」。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 他認為期中選後到新議員就職前的跛鴨會期，共和黨會圍繞以色列、伊朗、移民與官僚體系改革等議題，展開路線和權力之爭，2028年布局也會提前成形。

  • 班農直言，如果川普重新對伊朗啟動大規模作戰，支持者會「抓狂」，他本人也會帶頭反對，顯示這將成為共和黨內部高度敏感且可能激化衝突的議題。

  • 他認為共和黨大致可保住參議院，但對喬治亞、北卡、愛阿華、堪薩斯和俄亥俄等州很擔憂；若要守住眾院，他坦承那將是奇蹟，但仍取決於投票率。

共和黨 眾院 伊朗

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