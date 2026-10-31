民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

民主黨籍前眾院議長裴洛西。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 裴洛西在Podcast中批評曼達尼與薩依德不承認以色列為猶太國家是錯的，但也表示兩人立場不代表國會民主黨，並續挺黨內候選人。

距離11月3日期中選舉進入倒數幾天，民主黨籍前眾院議長裴洛西 (Nancy Pelosi)在Podcast節目中點名紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)和密西根州聯邦參議員民主黨候選人薩依德(Abdul El-Sayed)，批評兩人不承認以色列 是猶太國家「是錯的」，還強調他們的主張不代表國會裡的民主黨人。一番話隨即引發關注。

裴洛西在29日上架的「On Brand with Donny Deutsch」節目中受訪。身為猶太人的主持人德意志(Donny Deutsch)追問，黨內有人拒絕承認以色列的猶太國家地位，他要如何繼續支持民主黨。

裴洛西要他提出例子，他點名了曼達尼和薩依德。

裴洛西毫不迂迴：「不只是令人擔憂，這是錯的，而且這不代表國會裡的民主黨人。」

但她隨即話鋒一轉，對兩人都留了餘地。

談到薩依德，她說：「密西根那位新人，我們看看他能不能當選國會議員。」

對曼達尼則說：「至於這個市長，上帝保佑他(bless his heart，註：在美國南方口語中，這句常帶有居高臨下或略帶揶揄的意味)，我希望他市長當得成功，但我不同意他說過的一些話。」

她又補了一句：「我們必須大贏，所以這其實不重要。」

批評歸批評，裴洛西在選戰上仍力挺自家人。她的發言人馬丁(Nicholas Martin)向福斯新聞表示，裴洛西「敦促密西根及全美民眾支持薩依德」，雙方或許在某些議題上看法不同，但在降低生活成本、保護醫療保健和捍衛民主上立場一致。

裴洛西30日也在X平台發文，呼籲全美支持民主黨參議員候選人，並點名薩依德。截至目前，曼達尼和薩依德陣營尚未公開回應。

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