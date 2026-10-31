加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

Spirit Halloween收銀櫃台前大排長龍。資料照。（記者周化堯／攝影）

北加州 費爾菲德（Fairfield）索拉諾城中心（Solano Town Center）購物商場內的萬聖節 用品連鎖店Spirit Halloween，30日晚間發生槍擊 案，造成1人死亡、6人受傷。案發時正值萬聖節前夕，店內擠滿採買的民眾。截至31日上午，警方還沒有逮捕或公布嫌犯身分。

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警方通報說，當地時間30日20時30分，警員接到報警趕赴購物中心內一家商店。警方確認共有7人遭槍擊，其中1人死亡，其餘傷者均已送往當地醫院救治。受害者身分消息尚未公佈。

警方表示，現場調查仍在進行中，正努力查明嫌疑人身分，呼籲知情者提供線索。

目擊者描述了驚恐的場面。柏納爾（David Bernal）告訴KCRA電視台，他的妻子當時在店內，聽到槍響後和幾個人從緊急出口逃出，她形容聽到「5聲很大、很響的巨響」。里奧斯（Daniela Seabra Rios）告訴洛杉磯時報，她和兒子當時在對面停車場的車內，看到「一大群人尖叫奔逃」，其中有許多家庭，兩人趴在車內地板上，直到警方抵達。