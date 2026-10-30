電腦彈窗詐騙19州老人逾千萬元 3中國留學生判刑賠錢

Verosint根據使用者的 IP 位址、裝置及電子郵件地址等多元訊號與數據，主動識別潛在的惡意帳號，防範詐騙。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 3名中國留學生因參與跨州電腦彈窗詐騙，向美國長者收取現金並運送贓款，涉案金額逾1000萬美元，已遭聯邦法院判刑並下令賠償。

賓州 中區聯邦檢察官辦公室宣布，來自賓州州立學院（State College）的26歲蔣彥昆(Yankun Jiang，以下皆音譯)、同為26歲的楊翰林（Hanlin Yang），以及來自紐約的24歲包磊（Lei Bao），因參與針對長者的大型電腦「彈出視窗」詐騙 案並扮演相關角色，現已遭判刑。該團夥向受害者虛構其電腦或銀行帳戶已遭破壞。犯罪集團成員更前往受害者家中，假冒聯邦執法人員，以保護資產為由向受害者收取巨額現金，並編造其他謊言；全美19個州有超過50名受害者受騙，總涉案金額超過1000萬美元。

根據司法部網站消息，2026年10月20日，美國聯邦地方法院首席法官馬修·布蘭（Matthew W. Brann）判處包磊30個月有期徒刑，並令其向受害者支付37萬7591美元賠償金。包磊在該犯罪集團中擔任車手（取款人），多次向受害者收取現金。包磊還至少有五次將裝滿偷來現金的行李箱從賓州費城運送到加州洛杉磯，以交給該犯罪集團的其他成員。

2026年10月22日，布蘭法官判處蔣彥昆84個月有期徒刑，並令其向受害者支付126萬7122美元賠償金。蔣彥昆原本是犯罪集團中的車手，最終成為車手的關鍵主管。蔣彥昆向其他車手收取偷來的現金，將累積的現金打包，並協調將現金運送給加州洛杉磯的其他犯罪集團成員。

2026年10月23日，布鎖法官判處楊翰林24個月有期徒刑，並令其向受害者支付40萬800美元賠償金。楊翰林在該犯罪集團中擔任車手，前往至少六名受害者的家中取走現金。

聯邦檢察官米勒（U.S. Attorney Miller）表示：「這些詐騙犯鎖定並剝削我們社會中最弱勢的群體。這些判決體現了我們辦公室保護長者受害者、並依法對犯罪分子進行最嚴厲起訴的決心。」

國土安全調查局（HSI）費城特別代理負責人納森·阿貝爾（Nathan Abel）表示：「這些被告利用了美國年長者的信任與恐懼，給全美受害者造成巨大的財產損失和持久的心靈傷害。像這樣的詐騙計畫不僅僅是偷錢，還會破壞受害者的安全感與信心。HSI 費城分局將繼續與執法夥伴合作，查明並追究那些捕食我們社區弱勢成員的人的責任。」

聯邦調查局（FBI）費城分局特別代理負責人韋恩·雅各布斯（Wayne A. Jacobs）表示：「針對我們年長人口的詐騙會帶來毀滅性的後果，不僅威脅他們的財務穩定，還威脅到他們的安全感。FBI 將繼續與我們的執法夥伴合作，調查複雜的金融犯罪，保護美國年長者免受財務剝削，並將責任人繩之以法。」

賓州中區聯邦檢察官辦公室2025年7月證實，包括蔣彥昆、楊翰林及包磊等八名持F-1學生簽證來美的中國籍留學生 ，涉嫌在多州進行電信詐騙，遭到起訴。

隨著詐騙活動達到高峰，老人更易受害；默克員工聯邦信用合作社向所有會員、其父母提供帳號監控服務。（美聯社）