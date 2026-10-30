美期中選舉提前投票人數創新高 民主黨選民占比領先

根據30日公布的統計數據，美國下周舉行期中選舉的提前投票人數已創下歷史新高，達到約4790萬人。多個關鍵搖擺州的投票參與率大幅攀升，而登記為民主黨的選民人數明顯超過共和黨。路透

AI摘要 文章摘要整理： 美國期中選舉提前投票人數突破4792萬創新高，搖擺州投票熱度高漲，民主黨登記選民占比較高，但專家提醒結果仍難以據此判定。

根據今天公布的統計數據，美國下周舉行期中選舉 的提前投票 人數已創下歷史新高，達到約4790萬人。多個關鍵搖擺州的投票參與率大幅攀升，而登記為民主黨 的選民人數明顯超過共和黨。

法新社報導，佛羅里達大學（University of Florida）「選舉實驗室」（Election Lab）的數據顯示，截至今天中午，全美提前投票人數已達4792萬2669人，超越2022年期中選舉創下的紀錄，當時在正式投票日前共有4590萬人提前投票。

這波提前投票人潮在參議員選情激烈的州尤其明顯，而這些州的選舉結果可能決定總統川普任期最後兩年的參議院控制權歸屬。

在德州，根據官方統計，截至28日的提前投票人數已超過600萬人，與2022年同期相比，親自前往投票所投票的人數增加50%左右。

北卡羅來納州選舉委員會表示，當地提前投票人數較4年前同期增加近37%；南卡羅來納州則在26日就已超越2022年整個提前投票期間的總人數。

在堪薩斯州，共和黨籍參議員馬歇爾（Roger Marshall）正面臨艱困的連任選戰。根據州務卿辦公室上周公布的資料，當地提前寄回的選票數量較2022年同期增加約2/3。

在有記錄選民政黨歸屬的州，登記為民主黨的選民在提前投票人數中，所占比例明顯高於共和黨。

「選舉實驗室」數據顯示，在這些州，民主黨選民約占提前投票者44%，共和黨選民占31%，其餘25%為未加入政黨或登記為小黨派的選民。

負責監督「選舉實驗室」運作的佛羅里達大學政治學家麥唐納（Michael McDonald）指出，在有公布種族與族裔資料的州，非裔與西班牙裔選民的投票參與率正在上升。其中，德州與墨西哥邊境沿線、西班牙裔人口高度集中的社區，投票率尤其突出。

在喬治亞州，當地親自提前投票人數在昨天打破當地期中選舉的歷史紀錄。截至當天，女性選民占投票總人數的56%，男性占44%。

喬治亞州最高選舉官員拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）表示：「喬治亞州民眾持續以創紀錄的人數前往投票所，因為他們信任這套選舉制度。」

然而，專家警告，不應將這些提前投票數據直接解讀為選舉結果的預測。

選民登記的政黨歸屬，並不能反映他們實際支持哪位候選人，而且預計在11月3日正式投票當天，還會有數千萬名美國選民前往投票。

近幾次選舉中，共和黨選民往往在正式投票日當天展現較高的投票參與率，因此有可能縮小，甚至逆轉民主黨目前在提前投票的領先優勢。

此外，提前投票人數增加也不一定代表整體投票率會隨之提高，因為部分選民可能只是比過去提早投票，並非真正增加了投票意願或投票人數。