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白宮萬聖節「空軍一號」低飛助興 川普夫婦親手發糖

世界新聞網╱即時報導
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川普總統(左)與第一夫人梅蘭妮亞(右)29日在華府白宮南草坪舉行的萬聖節活動中，...
川普總統(左)與第一夫人梅蘭妮亞(右)29日在華府白宮南草坪舉行的萬聖節活動中，向到場家庭致意並發放糖果。歐新社

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞 29 日在白宮南草坪舉辦萬聖節慶祝活動，迎接前來「不給糖就搗蛋」的孩童，以及軍人、執法人員、寄養與收養家庭。

今年的白宮萬聖節活動現場，更特別安排「空軍一號」低空飛越助興。

白宮隨後在社交平台 X 上分享活動照片，並附文「不玩惡作劇，只有發糖果。2026 白宮萬聖節」。首張照片顯示空軍一號從白宮上空飛過，川普與梅蘭妮亞站在大門口揮手；第二張照片則記錄兩人背影，大批民眾仰頭觀賞飛機划過天空。

▲ 影片來源：X@WhiteHouse（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

川普夫婦當天在南草坪共接待了約 6,000 名民眾，並親自向孩子們發放巧克力棒。美國空軍弦樂團也在現場演奏經典萬聖節曲目，節慶氣氛相當濃厚。

▲ 影片來源：Instagram@The White House（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

今年的白宮萬聖節活動現場，更特別安排「空軍一號」低空飛越助興。美聯社
今年的白宮萬聖節活動現場，更特別安排「空軍一號」低空飛越助興。美聯社

萬聖節 川普 白宮

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