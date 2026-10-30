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黃仁勳與中女高層關係密切 美星台官員憂向中國提供情報

中央社華盛頓30日綜合外電報導
輝達執行長黃仁勳。（路透）
輝達執行長黃仁勳。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

華爾街日報指稱，與黃仁勳關係密切的Megaspeed高層黃樂疑涉向中國提供資訊，促使美、新、台官員持續調查其與北京關聯。

華爾街日報報導，美國、新加坡和台灣官員日益憂心，與輝達執行長黃仁勳關係密切的中國籍業界高層黃樂，可能向中國提供情報，使北京得以掌握全球最有價值的人工智慧（AI）晶片資訊。

根據華爾街日報（The Wall Street Journal），知情人士透露，美國官員去年認定，新加坡公司Megaspeed International時任中國籍高階主管黃樂（Huang Le，音譯）在與輝達（Nvidia）合作於亞洲興建數據中心時，向中國政府提供資訊。黃樂又名Alice Huang，與黃仁勳並無親屬關係。

部分知情人士表示，Megaspeed總部所在的新加坡政府及台灣當局，曾分別調查黃樂與中國的關係，甚至一度派員實地監控她。

這些知情人士指出，參與調查的官員得知黃樂與黃仁勳關係密切後，懷疑她已被中國情報機構吸收。

根據上述知情人士，2024年底，當局開始監視黃樂後，她曾一度前往中國，行蹤不明。目前無法確認她身在何處，也不清楚她是否仍在Megaspeed擔任高階職務。

華爾街日報未能聯繫上她取得回應。Megaspeed未回應置評要求。

中國駐華府大使館則否認相關指控，稱中方反對炒作所謂的「中國間諜論」，並稱中國的科技發展仰賴「自主創新」。

輝達發言人表示，該公司相信美國政府若認定有人對美國產業構成威脅，就會告知該公司。該名發言人還說，黃仁勳與黃樂基於雙方商業關係有所互動，並不異常，也不令人意外。

新加坡警察部隊代表指出，針對Megaspeed的調查仍在進行中，但不便透露具體細節。這名代表說：「我們不執行其他國家單方面實施的出口管制，但對於違反我國法律，並從事詐欺及不誠實行為的企業和個人，我們會採取堅定行動。」

台灣駐美代表處表示，不評論特定情報或安全事務。

精華 FAQ

  • 報導稱，Megaspeed前中國籍高階主管黃樂疑似向中國政府提供資訊，讓北京可能掌握輝達在全球AI晶片與數據中心布局的關鍵情資。

  • 知情人士指出，美國官員先前已認定相關可疑情況，新加坡政府也持續調查Megaspeed，台灣當局則曾對黃樂與中國的關係進行監控。

  • 輝達表示黃仁勳與黃樂僅基於商業關係互動並不罕見；新加坡警方則稱調查仍在進行，但會對違法、詐欺或不誠實行為採取行動。

黃仁勳 新加坡 華爾街

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