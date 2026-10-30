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鬼故事不只用來嚇人而已 還凸顯歷史上的冤屈往事

記者顏伶如／即時報導
充滿裝神弄鬼氣氛的萬聖節即將來臨。圖為房主們等著孩子們來「不給糖就搗蛋」。路透
充滿裝神弄鬼氣氛的萬聖節即將來臨。圖為房主們等著孩子們來「不給糖就搗蛋」。路透

AI摘要

文章摘要整理：

專研鬼故事的教授指出，許多流傳故事不僅營造恐怖氣氛，也保存了奴隸走私、冤案礦工等被忽視的歷史傷痕。

充滿裝神弄鬼氣氛的萬聖節即將來臨，專門研究民間故事的馬柴厄斯緬因大學(University of Maine at Machias)英文文學暨文化研究教授利布里奇(Marcus Librizzi)在非營利獨立新聞網站「對話」(The Conversation)撰文指出，鬼故事不只拿來嚇人而已，還提醒世人歷史上曾經出現的冤屈往事。

利布里奇表示，身為專門研究鬼故事的教授，曾經深思究竟什麼因素讓鬼故事達到令人難忘的效果。他說，田野調查走遍緬因州沿海地區，還前往亞馬遜叢林角落，探索發現令人印象深刻的鬼故事當中，某些共同點始終不變。

其中一個要素是「毛骨悚然指數」(creep value)，其中包含恐怖成份，或者令人不安、詭異離奇的成分。

利布里奇指出，根據當地傳說，緬因州布萊克伍德路(Blacks Woods Road)「凱瑟琳丘」(Catherine's Hill)晚間有女鬼出現，即使深夜獨自開車的駕駛人也一定要停車讓幽靈搭便車，否則女鬼就會突然現身候座，駕駛人驚嚇之際發生致命車禍。

他說，令人印象深刻的鬼故事，內含其實不只是有「毛骨悚然指數」。他表示，研究當中發現許多不公義的事件透過鬼故事而得以永久保留，否則可能早被世人遺忘。

他表示，其中一個鬼故事描述一艘「只聞其聲、不見其影」的幽靈船，故事背後是一段鮮為人知的走私奴隸歷史。

根據傳說，在起霧的滿月之夜，如果站在緬因州阿卡迪亞國家公園(Acadia National Park)海豹港(Seal Harbor)庫克西大道觀景台(Cooksey Drive Overlook)，就能聽到困在沉船艙底奴隸發出求救哭喊。

利布里奇表示，這個鬼故事可以追溯到「海洋驕傲號」(Pride of the Seas)。這艘船隻從非洲載運遭到人口販賣的奴隸前往美國，跨大西洋販奴貿易遭到禁止之後才停止運行。根據歷史記載，人口走私份子曾經為了躲避法律而把船鑿沉。沙漠山島(Mount Desert Island)口耳相傳的鬼故事裡，那些被遺棄在船上的奴隸慘叫聲，到現在還能聽見。

根據大量紀錄，許多礦工曾目擊詭異敲打聲，還有身體殘缺的鬼魂。其中一個故事與1877年遭判死刑的無辜煤礦工人有關，在卡邦郡監獄(Carbon County Jail)牢房留下的手印，無論如何清理都無法抹去。

利布里奇表示，鬼故事反映了19世紀與20世紀初期礦工遭受殘酷剝削與危險工作環境的處境，礦工的苦難在官方歷史與政府政策中沒能獲得承認，卻透過鬼故事保留在世人的集體記憶裡。

精華 FAQ

  • 文章指出，鬼故事不只是製造恐懼與娛樂效果，還能把歷史上被壓抑、被遺忘的不公義事件保存下來，讓後人透過傳說記住那些冤屈與傷痛。

  • 教授認為，最有記憶點的鬼故事往往同時具備毛骨悚然的恐怖感，以及與真實歷史、地方經驗相關的深層意義，兩者結合才會特別令人難忘。

  • 文中提到幽靈船傳說其實連結到奴隸走私史，也提到礦工鬼魂與1名無辜被判死的煤礦工人有關，顯示鬼故事保存了被忽略的苦難記憶。

亞馬遜 萬聖節 緬因州

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