我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克諷幣安恐步FTX後塵 趙長鵬：有SpaceX逾10億元股票

10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點

福斯：共和黨德州聯邦參議員選情面臨數十年來最大威脅

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為獲得川普總統背書的共和黨候選人派克斯頓(Ken Paxton)。路透
圖為獲得川普總統背書的共和黨候選人派克斯頓(Ken Paxton)。路透

AI摘要

文章摘要整理：

福斯指出，民主黨候選人塔拉里科在德州聯邦參議員選戰中崛起，募款與民調皆具優勢，讓共和黨面臨數十年來最嚴峻挑戰。

福斯新聞網(Fox News)30日分析，共和黨德州聯邦參議員選情出現數十年來最大威脅，長老會神學院學生出身的民主黨候選人塔拉里科(James Talarico)可能成為敲下「紅牆」(red wall)的第一塊磚。

報導指出，民主黨人在德州看到多年以來的難得契機，聯邦參議員席次有希望由紅轉藍。塔拉里科目前民調領先的幅度，比2018年民主黨處境更有優勢。

2018年時，民主黨候選人歐洛克(Beto O'Rourke)挑戰現任共和黨聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)，最後雖然落敗卻創下數十年來民主黨候選人最高得票率。

從選舉募款來看，塔拉里科競選團隊今年7月至9月間募得6400萬元，獲得川普總統背書的共和黨候選人派克斯頓(Ken Paxton)在相同期間募款總額則為1800萬元。如果從宣布參選開始計算，塔拉里科競選團隊募款金額累計超過1億4600萬元。

派克斯頓獲得共和黨外部團體注入2億多元贊助，其中幾乎全部來自科技富豪馬斯克(Elon Musk)。

市場調查機構AdImpact統計顯示，川普的超級政治行動委員會(super PAC)「讓美國再次偉大」(MAGA, Inc)另外投入3370萬元播放廣告支持派克斯頓。

塔拉里科本周的拜票行程包括走訪艾爾帕索(El Paso)、米德蘭(Midland)、阿馬里洛(Amarillo)，27日在深紅選區魯布巴克(Lubbock)舉辦造勢活動，參加群眾人數超出預期。當天晚上，相隔4哩之外的派克斯頓造勢活動，川普幫忙站台的時間也略做調整，以便跟塔拉里科造勢互別苗頭。

塔拉里科團隊表示，魯布巴克造勢活動有4000多人報名，被迫更改到更大的場地。

參加活動的弗里奧納(Friona)居民娜塔莉(Natalie)接受福斯數位新聞(Fox News Digital)訪問時說，川普頻頻抵達德州助選反映共和黨對選情焦慮，參加派克斯頓造勢活動的支持者、布朗斯維爾(Brownsville)居民珍妮(Jenny)則說，派克斯頓將贏得大勝。

▼收聽一洲焦點Podcast：

共和黨德州聯邦參議員選情出現數十年來最大威脅，長老會神學院學生出身的民主黨候選人...
共和黨德州聯邦參議員選情出現數十年來最大威脅，長老會神學院學生出身的民主黨候選人塔拉里科(James Talarico，圖)可能成為敲下「紅牆」(red wall)的第一塊磚。路透

精華 FAQ

  • 因為民主黨候選人塔拉里科在募款、民調與造勢動能上都表現強勁，甚至被視為可能打破德州長期偏紅的政治格局，讓共和黨面臨數十年來最大壓力。

  • 他在7月至9月募得6400萬元，自宣布參選以來累計超過1億4600萬元，整體資金與當年歐洛克挑戰克魯茲時相比更有利，顯示競選勢頭更強。

  • 派克斯頓獲得共和黨外部團體注入2億多元，幾乎都來自馬斯克；此外，川普的超級政治行動委員會MAGA, Inc也投入3370萬元廣告支持。

共和黨 參議員 德州

上一則

11家保險公司 明年退出部分州歐記健保交易市場

下一則

史上首位 教宗良十四世郵寄投票參與美期中選舉

延伸閱讀

聯邦選委會最新申報資料：派克斯頓參選資金主要來自馬斯克

聯邦選委會最新申報資料：派克斯頓參選資金主要來自馬斯克
德州聯邦參議員選舉 民主黨塔拉里科民調領先、受亞太裔青睞

德州聯邦參議員選舉 民主黨塔拉里科民調領先、受亞太裔青睞
7搖擺州決定參院控制權 民主黨若全勝 將獲歐巴馬以來最大優勢

7搖擺州決定參院控制權 民主黨若全勝 將獲歐巴馬以來最大優勢
高油價導致共和黨90年沒輸過的深紅選區選情緊張

高油價導致共和黨90年沒輸過的深紅選區選情緊張

熱門新聞

研究顯示，茶包遇熱水後釋出比茶葉高出許多的塑膠微粒。示意圖。Image by congerdesign from Pixabay

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

2026-10-29 14:37
柏克萊加州大學。（美聯社檔案照）

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

2026-10-26 09:02
蘇姿丰26日在上X上貼出與F1賽車合照。翻攝自蘇姿丰X平台（@LisaSu）

蘇姿丰現身F1 曾被記者錯當路人甲問：會說英文嗎？

2026-10-27 17:38
圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

2026-10-23 11:18
倫敦一處超市民眾正在採購食物。(路透)

美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資

2026-10-28 04:03
聯合航空（United Airlines）。（路透）

聯航飛新州驚傳劫機…乘客傳恐怖簡訊 150人班機急返航

2026-10-26 14:19

超人氣

更多 >
茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外
巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應
自己煮飯不一定省錢 她揭5招省到伙食費又兼顧營養

自己煮飯不一定省錢 她揭5招省到伙食費又兼顧營養
從紐約一路步行到舊金山 沒幾個小時他就被偷了

從紐約一路步行到舊金山 沒幾個小時他就被偷了
白人家長拚的不一樣？ 華人揭美國社會「鬆弛式競爭法」

白人家長拚的不一樣？ 華人揭美國社會「鬆弛式競爭法」