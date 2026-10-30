伊州公立大學招生創新高 留學生卻銳減14%

芝加哥州立大學(Chicago State University)大學部招生增加15.8%，居全州之冠。(芝加哥州立大學臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 伊利諾州公立大學今年秋季整體招生創11年新高，但國際學生卻因聯邦簽證審核程序變動而明顯下滑，形成反差。

伊利諾州 公立大學今年秋季入學人數創下11年來新高，全州12所公立大學共有逾19萬名學生就讀，連續第三年呈現成長。不過，在整體招生回升的同時，國際學生人數卻大幅減少14.2%，州政府官員將此歸因於聯邦政府學生簽證 審核程序的變化。

根據伊利諾州高等教育委員會(Illinois Board of Higher Education)公布的最新數據，2026年秋季全州12所公立大學共有19萬114名學生註冊，較去年增加287人，創下2015年以來最高紀錄。

其中，大學部學生人數增加2464人，增幅1.8%，總數達13萬6795人。全州12所公立大學中，有七所大學的大學部招生人數較去年增加。

以成長幅度來看，芝加哥州立大學(Chicago State University)大學部招生增加15.8%，居全州之冠；南伊利諾大學愛德華茲維爾分校(Southern Illinois University Edwardsville，SIUE)則成長10.1%，排名第二。

SIUE首次入學的全職大一新生人數更大幅增加33.3%，顯示該校在吸引新生方面表現突出。

全州大一新生招生同樣持續回升，今年秋季共有2萬7502名新生入學，已連續第六年成長。

從族裔分布來看，非洲裔學生增加1608人，增幅7%；拉丁裔學生增加1156人，增幅3.5%，成為推動公立大學招生增長的重要族群。

然而，國際學生招生情況卻呈現相反趨勢。今年秋季伊州公立大學的國際學生人數較去年減少3147人，降幅達14.2%。

其中，研究所及專業學位課程的國際學生減少19.9%，跌幅尤其明顯；大學部國際學生則減少5.8%。

州政府官員指出，國際學生人數下滑與聯邦政府調整學生簽證處理程序有關。簽證政策及審查流程變動，可能影響外籍學生赴美就學的安排。

整體而言，伊州公立大學雖然在本地學生及部分少數族裔招生方面持續成長，但國際學生明顯流失，反映美國高等教育機構在招生復甦之際，仍面臨聯邦移民及簽證政策變動帶來的挑戰。