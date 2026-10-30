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CNN分析：民主黨若成眾院多數赫塞斯恐官運生波

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CNN分析：民主黨若成眾院多數赫塞斯恐官運生波

記者顏伶如／即時報導
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國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)。歐新社
國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)。歐新社

AI摘要

文章摘要整理：

CNN指出，若民主黨在期中選舉拿下眾院，國防部長赫塞斯可能遭彈劾與調查，並成為選後國會攻防焦點。

CNN 30日分析，民主黨若在下周期中選舉拿下眾議院多數席次，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)政治前途恐將陷入危機，彈劾赫塞斯的倡議可能重新起動並在選後不久交付表決，同時獲得更多共和黨國會議員加入行動。共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)已經表示，如果赫塞斯在選後依然留在職位上，就要發起彈劾投票。

彈劾案需要通過簡單多數(simple majority)才能成立，馬西表示，如果共和黨失去眾院多數，赫塞斯彈劾案可望獲得足夠的跨黨派票數。

馬西受訪時表示，選舉日當天，即將卸任的共和黨團成員人數可能激增。他說：「那些無法留任的共和黨眾議員，無須再擔心川普總統或共和黨是否給予支持，可能會因此憑著良心投票。」

為了避免赫塞斯彈劾案在期中選舉之前交付表決的尷尬，共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)9月便讓國會議員提早休會放假。

強生當時對媒體說，提早休會是為了避免彈劾表決變成一場作秀。強生說，赫塞斯擔任防長「表現極為出色」。

消息人士說，赫塞斯彈劾案目前在眾議員之間受到認真看待，由於赫塞斯與五角大廈引發不滿情緒升高，某些共和黨國會議員可能投下同意票。

另一方面，如果民主黨拿下眾院多數，參眾兩院軍事委員會的民主黨籍成員已經做好準備，將對伊朗戰爭啟動調查，並將赫塞斯列為首要調查目標，逼迫赫塞斯對開戰決策、戰爭進行方式以及迴避國會監督等決策提出說明，還有為何國會迄今尚未收到伊朗戰爭的具體開支完整細目。

一名民主黨團助理表示，不管是共和黨或民主黨參議員與幕僚似乎都對赫塞斯存有敵意，因此「他是最容易突破的目標」。

除了赫塞斯之外，民主黨陣營也點名司法部長布蘭奇(Todd Blanche)、衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)將是選後面臨檢視的主要目標。

至於是否再度彈劾川普，民主黨方面則態度猶豫。

曾經兩度發動彈劾川普的華盛頓州聯邦眾議員賈亞帕(Pramila Jayapal)說，民主黨不能陷入一種狀況，「導致美國人民覺得我們一直在彈劾總統卻永遠無法定罪」。

精華 FAQ

  • 因為眾院多數一旦易手，彈劾案更可能重新啟動並付諸表決，且部分共和黨議員可能倒戈，讓赫塞斯面臨更大的政治與任職壓力。

  • 馬西表示，只要共和黨失去眾院多數，赫塞斯彈劾案就可能湊足跨黨派票數。他甚至說，若赫塞斯選後仍在任，自己就會發起彈劾投票。

  • 民主黨軍事委員會成員準備調查伊朗戰爭，聚焦開戰決策、戰爭進行方式、是否迴避國會監督，以及國會為何未收到完整戰費細目。

赫塞斯 民主黨 眾院

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