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最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院

記者顏伶如／即時報導
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共和黨內布拉斯加州聯邦參議員芮基茲尋求連任。(路透)
共和黨內布拉斯加州聯邦參議員芮基茲尋求連任。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

最新預測顯示，共和黨可望守住內布拉斯加與佛州兩席參院，但民主黨在眾院多個激戰區表現優於預期，最終有望取得眾院多數。

期中選舉進入倒數最後幾天，無黨派選舉預測機構「庫克政治報告」(Cook Political Report)公布最新報告指出，雖然內布拉斯加州、佛羅里達州聯邦參議員選情兩黨競爭激烈超乎預期，但最後共和黨可望雙雙勝出；眾議院選舉方面，民主黨在原本不被看好的12席可望獲得不錯表現，民主黨將拿下眾院多數。

共和黨內布拉斯加州聯邦參議員芮基茲(Pete Ricketts)尋求連任，無黨籍挑戰者奧斯勃恩(Dan Osborn)獲得民主黨支持。「庫克政治報告」的選情評估將內布拉斯加州從「可能」(likely)調為「傾向」(lean)共和黨。

佛州聯邦參議員選舉共和黨候選人穆迪(Ashley Moody)迎戰民主黨對手尼克森(Angie Nixon)，「庫克政治報告」選情評估將佛州從「穩固」(solid)調為「可能」(likely)共和黨。

根據「庫克政治報告」評估，民主黨在12席聯邦眾議員選舉將有超乎預期的表現，民主黨將成為眾議院多數黨。

其中俄亥俄州第九國會選區以及賓州第八國會選區的選情評估，都從「勝負難料」(toss up)變成「傾向」(lean)民主黨。

有三個選區則從原本的「傾向」(lean)共和黨變成「勝負難料」，包括科羅拉多州第五國會選區、賓州第一國會選區以及南卡羅來納州第一國會選區。

其他幾個選區是目前選情仍對共和黨有利，但競爭激烈程度超過先前預期，包括佛州第七國會選區與第九國會選區、印地安納州第五國會選區、北卡羅來納州第五國會選區及第九國會選區、新澤西州第二國會選區。

華盛頓州第五國會選區從「穩固」共和黨調整為「可能」共和黨。

佛州聯邦參議員選舉共和黨候選人穆迪。（路透）
佛州聯邦參議員選舉共和黨候選人穆迪。（路透）

精華 FAQ

  • 報告認為，共和黨在內布拉斯加州與佛州的參院選戰雖然競爭激烈，但最後仍較有機會勝出，並將兩州的選情評級分別調整為偏向共和黨與可能共和黨。

  • 庫克政治報告指出，民主黨在原本不被看好的12個眾院席次中表現超出預期，尤其部分搖擺選區評級轉向民主黨，因此整體推估民主黨可奪下眾院多數。

  • 俄亥俄州第9選區與賓州第8選區由勝負難料轉為傾向民主黨；科羅拉多第5、賓州第1與南卡第1則由偏共和黨變成勝負難料，顯示戰局持續翻動。

共和黨 民主黨 眾院

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