氣象預報：期中選舉投票日 激戰州將遇豪雨、暴風侵襲

AI摘要 文章摘要整理： 美國期中選舉投票日，中部多州將遭強風暴雨侵襲，德州、堪薩斯等激戰州恐因惡劣天氣影響選民投票與選情。

期中選舉投票 日當天，中部地區預料將遭遇一波強風暴雨，受影響最大的區域，剛好落在選情最激烈的德州、堪薩斯州和愛阿華州。各界高度關注搖擺州的投票率，惡劣天氣可能直接影響選民的投票意願。

國家廣播公司(NBC)報導，預報員指出，11月3日將有一條雷雨帶自德州延伸至密蘇里州，愛阿華等中西部的上半部將出現陰雨天氣，堪薩斯州等平原州則會有強風吹襲。

國家氣象局(NWS)預報中心預報員歐拉維克(Bob Oravec)說：「選舉日當天，美中地區可能是風雨情況最活躍的地區。天氣可能會影響投票結果，這取決於選民對候選人的支持熱情。」

歐拉維克指出，11月3日上午的預測模型顯示，雷雨將侵襲德州中北部，可能出現「強風、大顆冰雹，甚至龍捲風」等常見的惡劣天象。

德州中北部是德州聯邦參院選戰的關鍵戰場，民主黨籍德州州眾議會議員塔拉瑞科(James Talarico)將對決共和黨 檢察長派克斯頓(Ken Paxton)。

目前距離11月3日還有六天，但歐拉維克表示，氣象局相當肯定會有一個風暴系統11月1日橫掃西岸，並於3日抵達中部各州。他說：「我們的數值模型一向可以準確預測風暴系統。」

歐拉維克補充說明，雷雨帶的個別時間點將在未來幾天調整，但風暴由西向東移動的走向大致底定。

除了德州外，中部其他地區也面臨風險；天氣預報中心預測，堪薩斯、科羅拉多和內布拉斯加等平原州將出現強風。

堪薩斯州古德蘭(Goodland)國家氣象局預報員亞歷山大(Clint Alexander)說：「我們預期持續風速將落在每小時約20哩至30哩，陣風可能突破40哩，甚至可能超過50哩。」

亞歷山大表示，強風可能影響交通，包括貫穿堪薩斯州東西向的主要幹道70號州際公路，但預報仍有變數。

堪薩斯州此次意外成為聯邦參院選戰的激烈戰場，民調顯示，尋求連任的共和黨參議員馬歇爾(Roger Marshall)與民主黨挑戰者漢米爾頓(Adam Hamilton)的支持度難分軒輊。