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美樂見巴基斯坦恢復台灣航空使用其空域 反對北京脅迫行為

中央社華盛頓29日專電
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美國國務院。美聯社
美國國務院。美聯社

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文章摘要整理：

美國國務院歡迎巴基斯坦撤回拒絕台灣航班進入空域的報導，並批評北京以政治要求干預商業航空，台灣與中國也分別表達強烈反應。

傳出巴基斯坦一度以「一中政策」為由拒絕台灣航空公司進出領空，之後又恢復。美國國務院今天表示，樂見巴基斯坦撤回拒絕台灣民航公司進入其空域的報導，並反對北京脅迫行為；商業航空的決定應基於安全而非北京的政治要求。

身兼巴基斯坦航空部長的國防部長阿瑟夫（Khawaja Asif）昨天告訴彭博（Bloomberg News），航空領域遵循「一個中國」政策，僅准許中國航空公司飛越巴基斯坦領空。但數小時後，彭博再引述文件報導，巴基斯坦民航局已核准中華航空及長榮航空自10月28日至明年3月27日使用巴基斯坦領空。

美國國務院一名發言人今天以背景方式回覆中央社記者詢問表示，「我們樂見巴基斯坦已撤回其拒絕台灣民航公司進入其空域決定的報導」。

發言人指出，北京持續升級孤立台灣及恐嚇國際夥伴的行動，削弱其他國家的主權決定，破壞合法的國際商業活動，也威脅國際和平與繁榮。「美國反對這些脅迫行為」。

發言人還說，國際民航有賴於技術規則和程序的可預測、一致且非歧視性的適用。「商業航空的決定應該由安全和技術考量驅動，並非北京的政治要求」。

台灣行政院發言人李慧芝稍早表示，高度遺憾巴基斯坦扈從中國、無視國際規範，衝擊飛安、將空域政治化行徑，交通部會與業者保持聯繫並提供協助。外交部也嚴厲譴責巴方扈從中國漠視國際現實，並重申兩岸互不隸屬。

中國外交部發言人郭嘉昆則稱，「一個中國原則」是「國際社會廣泛共識」，還說，「台灣民眾的國際出行沒有障礙」。

精華 FAQ

  • 美國國務院表示樂見巴基斯坦撤回拒絕台灣民航公司進入其空域的報導，並認為國際民航決策應依安全與技術考量，而非受北京政治要求左右。

  • 巴基斯坦國防部長先稱航空領域遵循一中政策，僅准許中國航空公司飛越；但數小時後又傳出民航局核准華航與長榮在指定期間使用其領空。

  • 台灣行政院與外交部批評巴基斯坦扈從中國、將空域政治化；中國外交部則稱一中原則是國際共識，並表示台灣民眾國際出行沒有障礙。

一中政策 國務院 巴基斯坦

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