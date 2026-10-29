中國女主管與黃仁勳往來為北京情蒐？Nvidia稱正常互動

黃仁勳（背對鏡頭中間）2025年5月在台灣前往師大路附近的三六食府用餐，黃樂（黃圈圈起者）疑坐在他左手邊。（記者曾原信／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 紐時報導指美國官員認定與黃仁勳往來密切的中國籍女主管黃樂替北京蒐集情報，輝達則否認有敏感資訊外洩，並稱相關互動屬正常商務往來。

紐時今天獨家報導，美國官員認定，一名與人工智慧（AI）晶片大廠輝達 （Nvidia，又譯英偉達）執行長黃仁勳關係密切的中國籍女高階主管向北京傳遞情報；輝達發言人回應表示，黃仁勳與該名主管互動並非不尋常，客戶不會收到敏感商業機密或國安相關資訊。

紐約時報（The New York Times）報導，新加坡資料中心公司Megaspeed一名女性高階主管涉嫌將輝達的先進AI晶片轉往中國。美國官員如今做出結論，認定她是中國的情報資產，向北京傳遞資訊。

這名中國籍高層名為黃樂（Huang Le，音譯），又名Alice Huang，對她的監控顯示，她與黃仁勳關係密切。

約一年前，美國總統川普（Donald Trump）聽取了這些情報調查結果的簡報，但選擇不採取任何行動。川普一直不願意影響輝達的晶片銷售，因為這有助推動經濟和股市，他也不希望讓美中貿易關係更加複雜。

美官員先前已懷疑黃樂協助中國規避限制，以獲取先進的AI晶片。而她直接向北京提供情報的揭露引發了更令人不安的可能性，包括黃仁勳可能對川普在對美中兩國至關重要議題上的想法有深入了解，這也可能在川普下個月訪問中國時被提起。

知悉這項監控行動的人士透露，黃仁勳尚未收到防禦性簡報（defensive briefing）。美國有時會透過這類簡報，警告遭到外國情報機構鎖定的美國人。

他們指出，美國當局仍持續監控黃樂，與她有關聯的企業今年也繼續購買輝達晶片。

輝達表示，Megaspeed就和任何其他區域客戶一樣，輝達先前已調查並反駁該公司向中國走私晶片的說法。

輝達發言人黎卓（John Rizzo）說，黃仁勳和黃樂的互動「並非不尋常或意料之外」，與客戶會面是執行長工作的一部分，黃仁勳每年都會和數千名客戶的高階主管交談。

黎卓還說，輝達相信，如果美國政府認為任何人對美國產業構成威脅，「會通知我們」。像Megaspeed這樣的客戶「接收的是普通商業資訊，而非敏感的輝達商業機密，而且完全沒有與國家安全相關的資訊」。

白宮、美國中央情報局及國家安全局都拒絕評論。Megaspeed在提供給紐時的聲明中表示，已聘請外部律師進行深入的內部調查，並已通知美國政府，全力配合調查。

黃樂未回應置評請求。一位熟悉Megaspeed運作的人士透露，美國展開調查後，她在公司的活躍程度有所下降。

中國駐美大使館則回應稱，美國正在對中國發起「無端抹黑和誹謗」的運動。

紐時指出，川普去年首次聽取情報簡報時，美官員不認為黃仁勳知道黃樂正在為中國蒐集情報。目前不清楚情報官員之後是否更新相關評估，但川普政府內部一些高層官員懷疑，黃仁勳是否真的可能對他們所認定「她為中國蒐集情報的角色」仍毫不知情。

在川普的第二個總統任期內，黃仁勳成功遊說華府放寬對AI公司的監管，並撤銷對輝達晶片銷往中國的更嚴格限制。

現任與前任美國官員都表示，川普與黃仁勳之間的密切關係阻礙了箝制輝達海外晶片銷售的作為。輝達則說，公司遵守法律，沒有證據顯示其晶片被走私到中國。

報導指出，目前尚不清楚保護監控行動的考量是否在「決定不通知黃仁勳」扮演了角色。通知他可能會讓黃樂察覺自己正遭到監視。目前也無法確定引發監控的具體原因，以及黃樂向北京傳遞了哪些情報資訊及其資訊對中國的價值為何。

美國自2024年底以來一直在調查Megaspeed，當時商務部官員訪查該公司位於馬來西亞的資料中心，發現輝達的設備當時仍裝在箱子裡，顯示設備正被運入或運出，而非在當地安裝。商務部對Megaspeed的調查已於今年移交給司法部。

新加坡也對Megaspeed展開調查。2025年，新加坡當局曾對黃樂進行訊問，但隨後將她釋放。

儘管美國政府自2022年以來，一直限制企業向中國出口最先進的輝達晶片，但仍發現部分公司非法將晶片走私通過中國邊境。其他公司則合法設立業務，大量購買晶片在東南亞設立資料中心，為中企提供服務。

Megaspeed本質上是中間商，從中國伺服器製造商浪潮集團（Inspur）的美國分公司購買輝達晶片，隨後將這些算力提供給阿里巴巴和其他中國公司。

美國官員認為，Megaspeed是中國企業為獲取構建和運行AI所需晶片而發起的國際行動一環。調查人員懷疑，Megaspeed獲得的部分輝達晶片也正在被非法運往中國。

據知情人士和其他科技產業分析師的說法，Megaspeed持續為其主要客戶阿里巴巴提供服務。

2024年6月，在Megaspeed開始採購的前幾周，發布在社群平台領英（LinkedIn）的照片顯示，在台北一場科技展覽結束後，黃仁勳與黃樂一同現身台北的一家酒吧，與其他AI產業高階主管飲酒。

2025年5月，有人看到他們再次聚在一起，在與其他AI供應商結束商務晚餐後離開台北的一家餐廳。當黃仁勳在餐廳外接受台灣媒體採訪時，她站在黃仁勳身後等待。

報導指出，黃樂在中國網路上的個人資料很少，她曾自稱是Megaspeed執行長。該公司在其成立的前8個月裡將她列為總經理，但隨後在公司文件中將她從該職位上除名。

根據黃樂過去任職的一家中國投資基金在網路上發布的資訊，她曾在中國擔任電視記者，但紐時無法核實。數據平台WireScreen資料顯示，她後來曾在幾家中國大型銀行工作，隨後加入一家總部位於上海的資本公司，該公司投資了多家半導體和AI相關企業。