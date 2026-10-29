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入籍公民投票遭嚴查 亞裔團體聯手提告政府歧視

特派員黃惠玲／即時報導
多個亞裔民權組織聯同美國公民自由聯盟(ACLU)及公益組織Common Caus...
多個亞裔民權組織聯同美國公民自由聯盟(ACLU)及公益組織Common Cause於28日提起訴訟，要求阻止川普政府針對歸化入籍公民展開的選民資格審查行動。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

亞裔團體與ACLU等組織提告川普政府，指其以有缺陷資料嚴查歸化公民選民資格，對亞裔社區造成歧視與投票權威脅。

美國期中選舉進入倒數之際，多個亞裔民權組織聯同美國公民自由聯盟(ACLU)及公益組織Common Cause於28日提起訴訟，要求阻止川普政府針對歸化入籍公民展開的選民資格審查行動，指控聯邦政府以不可靠資料篩選入籍選民，對他們施加美國出生公民不必面對的額外審查，涉嫌歧視並威脅合法投票權。

訴訟起因於國土安全部(DHS)及美國公民及移民服務局(USCIS)要求加州選務機關，暫緩向數千名被列入名單的選民寄發選票；若這些人已經投票，也應暫緩計票，直到確認其投票資格為止。相關名單已送交加州全部58個郡的選舉官員。

訴狀指出，聯邦政府也預計加強審查華盛頓州、威斯康辛州、密蘇里州、喬治亞州、賓州、內華達州、紐約州及康乃狄克州的歸化公民選民資格，並優先檢視新澤西州、密西根州、明尼蘇達州、俄亥俄州、亞利桑納州、佛羅里達州及喬治亞州的選民紀錄。

原告批評，聯邦政府用來辨識可疑選民的方法「未經測試、無法驗證且令人質疑」，所依據的資料可靠性也存在重大問題。

訴狀稱，受到審查的歸化公民，必須接受美國出生公民不必面對的投票資格調查，甚至可能因錯誤資訊及有缺陷的程序，被剝奪合法投票權。

亞美公義促進中心南加州分會(Asian Americans Advancing Justice Southern California)執行長坪井(Dahni Tsuboi)表示：「透過歸化取得的公民身分，不是次等公民身分。」

她批評，政府正透過移民紀錄鎖定歸化公民，其中許多人是亞裔及太平洋島裔美國人，並將他們的投票權視為可疑，其他選民卻不必接受相同審查。

這項爭議對亞裔社區尤其重要。丕優研究中心(Pew Research Center)最新數據顯示，全美約2500萬名具有投票資格的歸化公民中，亞裔約占三分之一；而符合投票資格的亞裔選民，近三分之二是歸化公民。

參與訴訟的團體還包括美華協會(OCA-Asian Pacific American Advocates)、OCA聖馬刁及沙加緬度分會，以及亞美公義促進中心(AAJC)。

OCA執行主任阮秋(Thu Nguyen)表示，聯邦機構本應協助民眾參與選舉，如今卻利用有缺陷的資訊調查選民，可能破壞移民社區多年來建立的信任，讓民眾因恐懼而不敢行使投票權。

對於相關指控，USCIS拒絕評論，並將詢問轉交國土安全部。不過，聯邦機構在要求暫緩寄發或計算選票時提到，相關措施旨在保護美國公民選票，防止不具公民身分者違法參與聯邦選舉。

聯邦政府表示，只要加州確認相關選民具有美國公民身分，就應計算其選票，並指出合法選民不會受到影響。

精華 FAQ

  • 原告要求法院阻止聯邦政府對歸化入籍公民進行選民資格審查，尤其是要求加州暫緩寄發或計算部分選票的措施，避免合法選民在未確認前被剝奪投票權。

  • 訴狀主張，政府用未經測試、無法驗證且可靠性不足的資料來鎖定歸化公民，卻不對美國出生公民做同等審查，等於對移民背景選民施加額外負擔。

  • 因為全美具投票資格的歸化公民中，亞裔約占1/3，而符合投票資格的亞裔選民中近2/3是歸化公民；若審查擴大，亞裔社區可能首當其衝。

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