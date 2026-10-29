我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白卡新規衝擊 芝窮人醫院免費醫療需求暴增

內唐亞胡贏得最多席 成以色列「看守總理」

周日起可多睡1小時 如何利用陽光調整生理時鐘

編譯周芳苑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日光節約時間將於11 月1日星期天結束，屆時時鐘將撥慢一個小時。(美聯社)
日光節約時間將於11 月1日星期天結束，屆時時鐘將撥慢一個小時。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

夏令時間將於11月1日結束，美國民眾可多睡1小時，但午後天色更早變暗；專家提醒以清晨陽光與提前就寢來調整生理時鐘。

日光節約時間(Daylight saving time)將於11 月1日星期天結束，屆時時鐘將撥慢一個小時，全美各地人們可因此多睡一小時，但午後天色將變得更暗。專家建議清晨起早出門曬太陽，有助順利調整生理時鐘。

夏令時間將於11月 1日各地凌晨2點結束，恢復「標準時間」(Standard time)，持續到3月14日為止，到時候將再次轉變成夏令時間。

在美國生活，每年要調整時間兩次，許多人頗有微詞。美聯社-NORC公共事務研究中心(AP-NORC)去年民調發現，全美僅12%受訪成人支持夏令時間，近半受訪者反對。

國會議員今年夏天再次針對是否維持時間調整進行討論。

人們通常覺得春季調整時間較難適應，因為少了秋季可彌補的一小時睡眠，但也有很多人對於秋天的時候結束夏令時間感到惋惜，不僅白晝越來越短，一旦調整時鐘，放學或下班後的鍛煉或戶外活動日照時間更少。

美國醫學會(American Medical Association)、美國睡眠醫學會(American Academy of Sleep Medicine)等健康組織一直呼籲全年採用標準時間，這是較符合太陽升起時間、人體生物節律，清晨光線明亮、夜晚光線昏暗是保持晝夜節律正常的關鍵，可幫助人們按時起床並養成健康睡眠習慣。

全球實施夏令時間的國家主要集中在北美和歐洲，時鐘調整的日期不同。在美國，夏威夷和亞利桑那州大部分地區不實施夏令時間，而採用標準時間。

每年調整時間二次，對身體是一種考驗。對次該如何適應時差，專家建議，無論秋季或春季，時差調整前幾天，每晚提早15分鐘上床睡覺，有助於適應，此外，早晨陽光對於重新設定晝夜節律、獲得健康睡眠至關重要，建議外出或者坐在窗邊曬太陽。

在美國，年年都在討論取消夏令時間；早在1970年代便曾嘗試，但民眾強烈反對，不到一年就被迫取消。今年7月又嘗試取消夏令時間，眾議院以壓倒性多數通過「陽光保護法」(Sunshine Protection Act)，希望永久採用夏令時間，川普總統支持，但參院未採行動。

精華 FAQ

  • 11月1日凌晨2點起時鐘將撥慢1小時，因此大家可多睡1小時。不過相對地，午後天色會更早變暗，影響下班後的戶外活動與運動安排。

  • 專家建議在清晨起早出門曬太陽，或坐在窗邊接觸自然光，因為早晨光線有助重新設定晝夜節律，讓身體更快適應時差調整並維持健康睡眠。

  • 美聯社-NORC民調顯示僅12%成人支持夏令時間，近半反對；國會多年來持續討論是否取消調時，眾院曾通過永久採用夏令時間法案，但參院尚未行動。

民調 日光節約時間

上一則

姆巴佩風波續燒 眾院聲援：毛澤東對中國人傷害更嚴重

下一則

入籍公民投票遭嚴查 亞裔團體聯手提告政府歧視

延伸閱讀

睡滿8小時還是累？醫揭3關鍵：生理時鐘亂了恐變無效睡眠

睡滿8小時還是累？醫揭3關鍵：生理時鐘亂了恐變無效睡眠
每晚數羊？睡眠專家傳授4招 找出理想就寢時間

每晚數羊？睡眠專家傳授4招 找出理想就寢時間
熬夜1晚累3天…50歲後體力難恢復 怎調整? 專家給指南

熬夜1晚累3天…50歲後體力難恢復 怎調整? 專家給指南
一杯暖茶、燈光調暗…睡前關機儀式感讓你秋天不失眠

一杯暖茶、燈光調暗…睡前關機儀式感讓你秋天不失眠

熱門新聞

柏克萊加州大學。（美聯社檔案照）

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

2026-10-26 09:02
父母把孩子名字加入聯名帳戶(joint bank account)不會產生贈與稅(gift tax)，但孩子如果從帳戶提款做為個人花用，國稅局就會認定屬於贈與行為。示意圖（美聯社）

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

2026-10-22 13:16
蘇姿丰26日在上X上貼出與F1賽車合照。翻攝自蘇姿丰X平台（@LisaSu）

蘇姿丰現身F1 曾被記者錯當路人甲問：會說英文嗎？

2026-10-27 17:38
圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

2026-10-23 11:18
倫敦一處超市民眾正在採購食物。(路透)

美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資

2026-10-28 04:03
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪。(路透)

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

2026-10-22 17:25

超人氣

更多 >
台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元
有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動
自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收

自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收
競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱

競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱
還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉