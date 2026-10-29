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白卡新規衝擊 芝窮人醫院免費醫療需求暴增

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白卡新規衝擊 芝窮人醫院免費醫療需求暴增

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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庫克郡醫療體系在新的聯邦規定上路後，提供免費醫療服務的支出可能將增加1億元。 （...
庫克郡醫療體系在新的聯邦規定上路後，提供免費醫療服務的支出可能將增加1億元。 （醫院官網截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

白卡工作要求將在2027年上路，恐使伊州約40萬人失保，讓庫克郡公立與非營利醫療體系面臨收入下降、免費醫療支出上升的雙重壓力。

隨著聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)工作要求將於2027年生效，提供免費醫療、素有「窮人醫院」之稱的庫克郡公立醫療體系(Cook County Health)，也面臨重大財務壓力。預估伊利諾州將有約40萬名居民失去健康保險，庫克郡醫院不僅可能減少1億3800萬元收入，免費醫療支出還可能增加1億元。

庫克郡醫療體系長期照顧低收入及無保險患者，旗下醫院因承擔大量弱勢民眾的醫療需求。庫克郡醫療體系執行長米凱提斯(Erik Mikaitis)表示，白卡政策改變將使更多患者失去保險，轉而依賴公立醫院及免費醫療服務。對原本就承擔大量低收入及無保險患者照護責任的醫院而言，這意味著收入減少、支出增加的雙重衝擊。

芝加哥非營利醫療機構CommunityHealth執行長威爾丁(Steph Willding)指出，隨著免費及低收費醫療需求持續增加，CommunityHealth等服務無保險人口的非營利機構，將在維持整體醫療安全網方面扮演更重要角色。

至於醫療債務不只是財務問題，更會影響患者未來是否願意求診。當患者擔心無法負擔醫療費用時，往往選擇拖延治療，最終可能需要更昂貴的醫療服務。

儘管伊州醫療保健暨家庭服務廳(IDHFS)統計，全州過去兩年有近70萬名居民，獲得超過14億元醫療債務減免，然而美國國家經濟研究局(NBER)2024年發表的研究卻發現，取消醫療債務對改善這些指標的效果相當有限。

非營利組織Undue Medical Debt政府計畫副總裁史托瑞(Courtney Werpy Story)表示，根據該組織調查發現，多數背負醫療債務者稱，債務對個人信用評分及心理健康造成負面影響。 

她表示，這些醫療債務通常「不是人們不願意付錢，而是他們根本付不起。」

醫療債務減免也引發另一個值得討論的問題：如何兼顧低收入患者的醫療保障，以及其他自行支付健保保費、仍須負擔高額自付額與醫療帳單民眾的公平性？

部分有保險的家庭即使每月繳納保費，生病時仍須支付數千甚至上萬元的自付額及自付費用。相較之下，符合資格的低收入患者可能透過白卡或慈善醫療獲得較低成本的服務，凸顯美國醫療制度中不同群體面臨的負擔差異。

然而，白卡是依收入及其他法定條件提供的醫療保障，不能僅因受益人獲得免費或低價醫療，就認定存在資格濫用。

2025年Illinois Answers Project調查發現，庫克郡許多獲得醫療債務減免的患者，原本就符合免費慈善醫療資格，顯示醫療機構在資格告知及協助申請方面仍有改善空間。

隨著白卡新規即將實施，庫克郡醫療體系如何維持財務運作、確保真正有需要的患者獲得協助，同時兼顧其他納稅人與保費支付者的負擔，成為重要的公共政策課題。

精華 FAQ

  • 因為工作要求生效後，更多低收入民眾可能失去保險，轉向公立醫院與免費醫療。庫克郡醫療體系預估收入將減少1億3800萬元，免費醫療支出還可能增加1億元。

  • 醫療債務不只影響財務，也會讓患者擔心付不起而延後就醫，導致病情惡化後需要更昂貴治療。它還可能傷害信用與心理健康，削弱醫療安全網的整體運作。

  • 報導指出，減免醫療債務可協助弱勢患者，但也引發對其他自付保費與高額自付額民眾公平性的討論。同時，部分患者其實本就符合慈善醫療資格，顯示申請協助流程仍需改善。

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