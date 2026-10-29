是否真有「藍潮」? 投票日幾個時間點是觀察指標

一名維吉尼亞州州民在里奇蒙投票。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 本文整理投票日各時段開票觀察點，從肯塔基、佛州到西岸與阿拉斯加，說明如何以早期選情判斷民主黨是否真的掀起「藍潮」。

保守派智庫「倫理暨公共政策中心」(Ethics and Public Policy Center)資深研究員歐森(Henry Olsen)在華盛頓郵報撰文分析，今年期中選舉是否真的出現「藍潮」(blue wave)，11月3日投票 日當天幾個時間點是觀察指標，一般民眾也能像專家洞察開票結果。

美東時間晚間6時

令人意外的是，最早開票結果不是來自東岸。肯塔基州與印地安納州大部分投票所截止投票時間最早。肯州第六國會選區、印州第五國會選區開始計票之後，如果民主黨 得票率落後幅度只在5個百分點之內，對共和黨 來說將是不妙徵兆。

晚間7時

佛羅里達州屬於美東時區投票所投票截止，聯邦眾議員選區可望出爐。由於全數選票當中有八成採取提早投票，計票結果可望在8時之前公布。共和黨在七個選區拿下六席便算大勝，民主黨若能拿下四席便算成功。

維吉尼亞州與南卡羅來納州截止投票。共和黨南卡州聯邦參議員候選人達琳(Darline Graham)如果落敗將是意外。維州「深紅選區」現任共和黨聯邦眾議員麥奎爾(John McGuire)如果連任失利，將代表「藍潮」已經成為「藍色海嘯」(blue tsunami)。

晚間7時30分

北卡羅來納州與俄亥俄州截止投票。兩州都有很高的提早投票率，這些選票可能偏向民主黨。

晚間8時

密西根州、緬因州、堪薩斯州、德州絕大多數投票所截止投票。民主黨德州聯邦參議員候選人塔拉里科(James Talarico)必須在提早投票選票至少領先5個百分點才有勝算。

晚間9時

12個州截止投票，其中愛阿華州最受矚目。愛州聯邦參議員選情呈現拉鋸戰，三個共和黨聯邦眾議員席次可能翻盤。

晚間10時與11時

這個時段結束投票的州，包括了民主黨希望爭取的加州、華盛頓州聯邦眾議員選區。如果全國其他地區真的掀起「藍潮」，民主黨在西岸幾州的夢想可能實現，共和黨如果開票之夜在其他地區取得意外勝利，深夜時分可能在西岸傳出失利消息。

午夜零時

阿拉斯加州投票截止，開票結果暫時無法得知。選務機關在投票日過後收到的通訊選票，只要郵戳日期沒有晚於投票日仍為有效票。寒冬氣候、偏遠鄉鎮等因素都讓選票彙整時間拖長。2024年大選，阿拉斯加州是在選舉結束25天後才認證選舉結果，今年聯邦參議員選舉結果恐怕一個月內無法揭曉，如果川普總統對「蘇利文同名案」

發起訴訟取得進展，開票結果可能拖延更久。