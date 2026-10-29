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民主黨故意「同名鬧雙胞」？阿拉斯加州長下令調查

記者顏伶如／即時報導
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左為阿拉斯加州共和黨籍聯邦參議員蘇利文（Dan S. Sullivan），右為同...
左為阿拉斯加州共和黨籍聯邦參議員蘇利文（Dan S. Sullivan），右為同樣角逐阿拉斯加州聯邦參議員席次、也叫蘇利文（Dan J. Sullivan）的候選人。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

阿拉斯加州參議員選戰因出現同名候選人而爆發爭議，州長鄧利維已要求調查紐約時報指控的選舉操作，民主黨則否認有招攬候選人。

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現任共和黨聯邦參議員蘇利文(Dan S. Sullivan)爭取任期「三連霸」，選票上除了有民主黨挑戰者瑪麗‧佩爾托拉(Mary Peltola)，還有同名同姓的另一名無黨籍候選人、退休教師的蘇利文(Daniel J. Sullivan Jr.)，形成特殊現象。紐約時報28日報導披露民主黨故意以「同名鬧雙胞」手段混淆選民之後，共和黨籍阿拉斯加州州長鄧利維(Mike Dunleavy)下令調查。

鄧利維28日晚間在社群平台X發表聲明說，已指示州政府公安廳(Department of Public Safety)調查紐約時報報導的選舉操作手段是否觸犯阿拉斯加州州法，研議是否需要提出刑事起訴或民事起訴。

鄧維利指出：「證據將決定接下來將發生什麼。」

他表示：「阿拉斯加人有權利投票給真正想要支持的候選人。故意混淆選民導致投票給其他人，對於選舉公正造成傷害。」

紐約時報28日報導，佩爾托拉競選團隊延攬跟現任參議員蘇利文同名同姓的退休教師參選，企圖達到導致蘇利文票源分散、稀釋支持度等目的，讓民主黨得以勝選。

參議員蘇利文28日晚間接受福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)專訪時說：「當你遇到像佩爾托拉一樣極左翼、毫無政績可以拿來競選的候選人時，就會發生這種事。」

蘇利文說：「我們競選所憑藉的施政紀錄實力強大，我們擁有阿拉斯加人民追求的願景，他們意識到這一點之後只想到作弊。」

他表示，佩爾托拉迄今沒有道歉，「還裝作什麼事都不曾發生似的」。

佩爾托拉競選團隊在給紐約時報的聲明中，否認招攬任何候選人加入聯邦參議員選舉。

精華 FAQ

  • 選票上除了共和黨參議員蘇利文與民主黨挑戰者佩爾托拉，還出現一名同名同姓的無黨籍候選人，讓外界質疑是否刻意造成選民混淆。

  • 鄧利維表示，若民主黨故意利用同名候選人混淆選民，可能傷害選舉公正，因此已指示州公安廳調查，研議是否涉及刑事或民事起訴。

  • 紐約時報稱佩爾托拉團隊刻意找來同名退休教師參選，但佩爾托拉競選團隊否認曾招攬任何候選人；蘇利文則批評對手只想靠作弊。

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