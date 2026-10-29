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川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

編譯陳韻涵／即時報導
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AI摘要

文章摘要整理：

川普準備在期中選舉後對伊朗再動武之際，國防部長赫塞斯解雇參謀首長聯席會議J5主管西爾維亞，外界關注美軍高層人事變動與中東局勢升溫。

川普總統計畫在11月3日期中選舉之後，再度對伊朗發動軍事行動之際，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)28日解雇國防部參謀首長聯席會議(JCS)主管戰略計畫和政策的西爾維亞(Brett Sylvia)；這讓陸軍中將西爾維亞成為赫塞斯任內，第二位被免除該職務的軍事高層。

美聯社報導，西爾維亞原本擔任國防部參謀首長聯席會議(Joint Chiefs of Staff)戰略計畫和政策主管(軍方稱「J5」)，而上一位J5主管、陸軍三星中將麥基(Joseph McGee)赫塞斯、 JCS主席凱恩(Dan Caine)經常意見不合，遂決定提前於2025年10月退休。

匿名國防官員表示，目前尚無接任人選，也未說明西爾維亞遭解職的原因。

大西洋(The Atlantic)雜誌率先報導此事，JCS發言人感謝西爾維亞及其家人過去32年來的傑出服務，祝福他們一切順利。

J5主管及其團隊通常負責制定並協調軍事計畫，並與JCS主席及總統溝通。

此次人事異動正值美伊戰爭進入第八個月，川普多次暗示將對伊朗展開新一輪軍事行動。

川普曾誓言「完成」對伊朗的任務，並表示下周期中選舉後，新的打擊行動是選項之一，目前已有第三艘美國航空母艦與數千名增援部隊前往中東地區。

精華 FAQ

  • 國防部長赫塞斯28日解雇了參謀首長聯席會議負責戰略計畫與政策的西爾維亞，讓他成為赫塞斯任內第二位被撤換的J5主管。

  • 西爾維亞擔任JCS的J5主管，主要負責制定與協調軍事計畫，並與參謀首長聯席會議主席及總統進行溝通，屬於重要戰略職位。

  • 此人事異動發生在美伊戰爭進入第8個月、川普暗示選後可能再對伊朗出手的背景下，同時美軍已派出第3艘航空母艦與增援部隊赴中東。

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