川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

AI摘要 文章摘要整理： 川普準備在期中選舉後對伊朗再動武之際，國防部長赫塞斯解雇參謀首長聯席會議J5主管西爾維亞，外界關注美軍高層人事變動與中東局勢升溫。

川普 總統計畫在11月3日期中選舉之後，再度對伊朗 發動軍事行動之際，國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)28日解雇國防部參謀首長聯席會議(JCS)主管戰略計畫和政策的西爾維亞(Brett Sylvia)；這讓陸軍中將西爾維亞成為赫塞斯任內，第二位被免除該職務的軍事高層。

美聯社報導，西爾維亞原本擔任國防部參謀首長聯席會議(Joint Chiefs of Staff)戰略計畫和政策主管(軍方稱「J5」)，而上一位J5主管、陸軍三星中將麥基(Joseph McGee)赫塞斯、 JCS主席凱恩(Dan Caine)經常意見不合，遂決定提前於2025年10月退休。

匿名國防官員表示，目前尚無接任人選，也未說明西爾維亞遭解職的原因。

大西洋(The Atlantic)雜誌率先報導此事，JCS發言人感謝西爾維亞及其家人過去32年來的傑出服務，祝福他們一切順利。

J5主管及其團隊通常負責制定並協調軍事計畫，並與JCS主席及總統溝通。

此次人事異動正值美伊戰爭進入第八個月，川普多次暗示將對伊朗展開新一輪軍事行動。

川普曾誓言「完成」對伊朗的任務，並表示下周期中選舉後，新的打擊行動是選項之一，目前已有第三艘美國航空母艦與數千名增援部隊前往中東地區。