女子曾受伊斯蘭國軍事訓練 紐約法院判罪名成立

沙爾曼（Halima Salman）離開聯邦法院時用手遮住臉。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國女子沙爾曼因18歲時在伊斯蘭國控制區接受軍事訓練遭紐約法院判罪成，檢方指她與恐怖組織聯手，法院將另定刑期。

美國法庭文件指出，美國女子沙爾曼18歲時曾加入伊斯蘭國（IS）並接受軍事訓練，隨後被遣返美國並遭逮捕。美國紐約法院今天判她罪名成立，最重可處10年徒刑。

法新社報導，現年27歲的沙爾曼（Halima Salman）是數百名前往或被帶往伊斯蘭國控制區的外籍女性之一，她們在當地嫁給聖戰士，並在被俘虜拘留後等待遣返。

這些婦女和其子女的命運，已成為她們原籍西方國家的棘手難題，許多人因而受困當地或遭原籍國撤銷國籍。

沙爾曼的母親是美國人，她年幼時便隨家人離開美國，17歲時經由俄羅斯 和土耳其 進入敘利亞境內的伊斯蘭國控制區。

據檢方指控，沙爾曼18歲在敘利亞期間接受突擊步槍訓練，並從IS軍事營取得彈藥。她在當地嫁給具德國和阿富汗 背景的IS戰士阿里（Abu Ali）。

2019年初，她被反伊斯蘭國的敘利亞部隊拘押，並被安置在收容營，直到2024年返回美國後遭到逮捕。

檢方在聲明中表示，沙爾曼因18歲時接受伊斯蘭國軍事訓練而被定罪，最重可判10年徒刑，法院將擇日宣判刑期。

美國檢察官諾切拉（Joseph Nocella）說：「今天的判決，讓沙爾曼為與恐怖組織聯手付出代價。」

沙爾曼的辯護律師則聲稱，沙爾曼是「受害者」，她年幼時被繼父帶到敘利亞的伊斯蘭國控制區，沙爾曼當時並不曉得這名男子支持伊斯蘭國。

2014年，以美國為首的聯軍部署至伊拉克和敘利亞，共同打擊伊斯蘭國組織。伊斯蘭國當時攻占大片領土、犯下多起屠殺，並強迫數以千計婦女和兒童淪為奴隸。

根據「極端主義計畫」（Program on Extremism）統計，自2011年以來，有83名美國成年人前往敘利亞或伊拉克，並與當地的聖戰組織有關聯。