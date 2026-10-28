哈佛亞裔新生占43.2%創新高 種族平權爭議再現

2023年6月30日，美國最高法院裁定哈佛大學及北卡羅來納大學考量種族因素的招生制度違憲，一名支持「平權招生政策」(Affirmative Action)的亞裔美國人在華府最高法院外抗議。這項裁決實際上禁止美國大學長期採用、旨在提高非裔、拉丁裔及其他代表性不足少數族裔學生入學比例的平權招生措施。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 哈佛2030屆新生亞裔占43.2%創新高，非裔比例續降，引發外界對招生公平的再度質疑；校方則強調統計方式已改變，需審慎比較。

哈佛大學 (Harvard University)27日公布2030屆(指2030年畢業)新生最新統計，該校亞裔 學生占比達43.2%，創歷史新高，高於前一屆的41%，也是2023年聯邦最高法院禁止大學以種族作為招生考量因素後，連續第三年上升。

相較於2014年亞裔新生約占19%，如今比例已增加逾一倍，再度引發外界對美國頂尖大學招生公平性的關注。

根據哈佛大學官方資料，2030屆新生中，亞裔占43.2%、非裔 9.3%、西語裔11.4%，美洲原住民、夏威夷原住民及其他太平洋島民約占2%。另有9%學生未申報族裔身分。哈佛並未公布白人學生的單獨比例。

哈佛校報The Harvard Crimson指出，亞裔學生占比從2028屆的37%，增加至2029屆的41%，今年再升至43.2%；非裔學生則呈現相反趨勢，從2027屆的18%，依序下降至14%、11.5%及今年的9.3%。西語裔學生今年占11.4%，與前一屆大致持平。

這項變化發生在最高法院2023年6月裁定哈佛與北卡羅來納大學以種族作為招生考量的制度違憲之後。該案由「學生公平招生組織」(Students for Fair Admissions，SFFA)推動，指控哈佛招生制度對亞裔申請者不公平，經過多年訴訟，最終促使美國大學調整招生政策。

根據保守派網站「華盛頓自由燈塔報」(Washington Free Beacon)報導，學生公平招生組織主席布魯姆(Edward Blum)表示，2014年該組織對哈佛提告時，亞裔約占入學新生19%，如今已增加至43%，他主張這是哈佛過去數十年將種族作為招生重要因素的有力證據。

布魯姆指出，最高法院裁決並未要求哈佛增加亞裔學生，也沒有要求減少白人、非裔或西語裔學生，而是要求學校停止以種族區別對待申請者。他並呼籲國會要求各大學公開不同族裔申請者的學術資格及錄取數據，以確認校方是否真正遵守法律。

不過，哈佛官方說明，43.2%的統計僅涵蓋自願申報族裔的美國公民及永久居民，學生也可以選擇多個族裔身分，因此不同類別比例可能重疊。

此外，哈佛從2028屆開始改變族裔統計方式，改以有申報族裔的學生為計算基礎，與過去以全體新生計算的方式不同，跨年度比較須審慎解讀。

哈佛今年共收到5萬5104份入學申請，較前一年增加15%，錄取2037人，最終1648人入學，錄取率約3.7%。新生來自全美50州及86個國家，17%為家中第一代大學生，39%獲得足以支付全額學費的經濟補助，另有22%的學生獲得涵蓋學費及生活費的全額補助。

與其他頂尖大學相比，哈佛亞裔學生比例也相對較高。「華盛頓自由燈塔報」整理的資料顯示，史丹福大學2025年秋季亞裔占31%，普林斯頓大學2030屆占23%，耶魯大學2030屆占27%，麻省理工學院2029屆則為38%。不過，各校統計年度與族裔分類方式不盡相同，不能直接作為招生公平程度的比較依據。

另一方面，川普政府今年2月已就哈佛拒絕提供申請者層級的招生資料提起訴訟，希望取得相關紀錄，以檢視學校是否遵守最高法院裁決。

哈佛校報指出，該訴訟並未直接指控哈佛存在種族歧視。國會部分共和黨議員也推動「大學招生問責法案」(College Admissions Accountability Act)，主張設立專責調查高等教育非法歧視的監察機制。