MAGA明星布波特換到共和黨安全選區 選情變艱難

共和黨科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特。（路透檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： MAGA明星布波特在科州第四選區爭取連任時，因募款落後與負面廣告攻勢而陷入苦戰，選情已由安全轉為民主黨主要翻盤目標。

華盛頓郵報 27日報導，MAGA陣營明星人物、共和黨 科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)換跑道到「深紅」安全選區之後，如今爭取連任的選情卻比更換選區初期更加緊張，席次已被民主黨 鎖定為今年期中選舉的翻盤目標。

39歲的布波特2020年在科州第三選區聯邦眾議員選舉勝出，2022年連任成功，2024年換跑道到第四選區依然勝出，今年選舉爭取任期「四連霸」。

布波特面臨的民主黨挑戰者是58歲的退役海軍少將艾琳·勞巴赫(Eileen Laubacher)，勞巴赫曾是共和黨員。

勞巴赫這次選舉募款達到1370萬元，布波特僅募得120萬元。民主黨在選舉期間投入大量資金以布波特過去言行為廣告題材，包括在音樂劇現場抽電子菸、破壞秩序而遭護送離場等。布波特是川普總統密切盟友，但伊朗戰爭導致物價推高，川普支持度走跌，布波特也受到連帶影響。

已經完成提早投票的81歲選民泰勒(Carole Taylor)是前共和黨員，但這次投票給勞巴赫。泰勒說，像布波特一樣的強硬派政治人物讓家鄉變得氣氛惡劣彷彿有毒，左鄰右舍之間都難以溝通。泰勒說：「這裡變化很大，而且很危險。」

報導指出，在MAGA時代，布波特是少數不管在支持者或反對者眼中都具有最強攻擊力的政治人物縮影。

1970年代以來，科州第四國會選區只曾選出一名民主黨籍國會議員。一年之前，布波特認為第四選區安全鞏固，但現在選情卻變得艱難。民主黨陣營抓住選民現今的不滿情緒，把布波特席次列為有機會翻轉的國會席次。選舉專家過去幾個月一直把科州第四選區列為「深紅」，這個月調降為「偏向共和黨」。

共和黨科州黨部主席史坦納(Craig Steiner)發表聲明說，布波特雖面對耗資數百萬元的抹黑廣告，最後還是將會勝選，「這代表第四選區選民對於賦予社會主義者權力沒興趣」。