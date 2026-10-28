形容女兒有何特質竟找AI代筆 前雅虎執行長梅爾挨批

雅虎前執行長梅麗莎·梅爾言論引發爭議。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 前雅虎執行長梅爾替10歲女兒寫生日祝福時借助AI助理Dazzle代筆，並稱答案完美，卻因過度依賴AI與自家產品宣傳而遭網路撻伐。

雅虎 (Yahoo)前執行長梅麗莎·梅爾(Marissa Mayer)在女兒瑪瑞爾(Marielle)10歲生日來臨之前，被老師要求列舉瑪瑞爾的三項人格特質做為慶生祝福。梅爾使用AI助理Dazzle代筆，並在接受紐約時報 訪問時稱讚AI工具，結果在網路引起批判。

51歲的梅爾今年9月推出以女性消費市場為服務對象的人工智慧(AI)助理Dazzle，號稱特別適合生活忙碌、喜歡用照片記錄生活點滴的女性與科技新手。應用程式會根據使用者的購物習慣以及使用輔助工具功能，向第三方平台分享相簿數據。

Dazzle代筆之下，產生三個通俗形容詞描述瑪瑞爾：「有同理心」(empathetic)、「有創意」(creative)、「喜歡動物」(an animal lover)。梅爾接受紐約時報專訪時說，AI助理給出的三個答案「完美」(perfect)。

她說，對於可能出現的潛在答案「範圍廣泛與內容複雜」感到無所適從，因此借重AI助理描述女兒特質。

紐約郵報26日報導，梅爾身為谷歌(Google )第一位女工程師與雅虎前任執行長，卻無法完成形容自己女兒的簡單任務，有網友在社群媒體X批評：「有誰會做這種事？」

網友在X平台批評梅爾不但對於使用AI工具描述女兒毫不避諱，還拿來做為自家產品的宣傳素材。一名網友留言寫道：「哇，如果她覺得這樣是完美的，我猜她根本完全不了解女兒。」

Reddit社群平台則有網友回應說，AI工具給出的三個詞彙，描述的只是一個非常普通的10歲孩子。另一名網友表示，大多數媽媽都能做到描述自己的孩子，而且她們不必依賴個人化AI助手。

梅爾過去也有言行出現爭議的紀錄。

2016年，雅虎員工對紐約郵報指出，梅爾向員工保證「本周不會裁員」之後，內部士氣直線下降。

2017年，梅爾被國會議員傳喚赴國會山莊作證，說明雅虎網路發生重大安全漏洞事件。

雅虎核心事業賣給通訊巨擘威瑞森(Verizon)後不久，梅爾便請辭執行長。