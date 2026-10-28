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布局2028總統大選 伊州長豪擲4000萬助選民主黨

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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伊州長普立茲克從去年至今，已經向全美民主黨籍候選人、組織捐出至少4000萬元。(...
伊州長普立茲克從去年至今，已經向全美民主黨籍候選人、組織捐出至少4000萬元。(伊州長臉書截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

伊州長普立茲克投入逾4000萬元協助民主黨期中選舉與多州候選人，外界認為他同時在為2028年總統大選累積聲勢。

伊利諾州民主黨州長普立茲克(JB Pritzker)正投入鉅額資金，協助民主黨爭奪今年期中選舉的關鍵席次，試圖限制川普總統最後兩年的施政空間。身為凱悅酒店集團繼承人的億萬富豪普立茲克，自2025年以來，已向全美民主黨候選人及相關政治組織捐出至少4000萬元，此舉也被視為替2028年可能角逐總統鋪路。

據芝加哥太陽報報導，普立茲克的捐款遍及十多州，涵蓋聯邦參眾議員、州長、州檢察長、州務卿及地方司法選舉，並支持墮胎權與選區重畫相關公投。其中1500萬元投入他成立的政治行動委員會「Ready for the Fight」，在田納西、阿肯色、阿拉巴馬及俄亥俄等州投放廣告。

普立茲克本輪選舉最大筆捐款，包括威斯康辛州民主黨150萬元、德州州長候選人希諾霍薩(Gina Hinojosa)120萬元，以及民主黨州長協會、參院多數派政治行動委員會、俄亥俄州民主黨及眾院多數派政治行動委員會各100萬元。

他另向愛阿華及密西根州民主黨各捐50萬元，新罕布夏州27萬元、北卡羅來納州15萬元、喬治亞州12萬5000元，並向緬因、南卡羅來納及德州民主黨各捐10萬元。其中新罕布夏及南卡羅來納都是2028年民主黨總統初選的重要早期州。

除金援外，普立茲克也頻繁跨州助選。前民主黨全國委員會主席、佛蒙特州前州長狄恩(Howard Dean)表示，普立茲克已列入他考慮支持的2028年總統人選名單。他說，普立茲克廣泛捐款不只是出於善意，更是具有長遠政治效益的投資策略。

普立茲克夫人MK也投入選戰，日前向俄州民主黨州長候選人艾克頓(Amy Acton)捐款50萬元，並公開批評共和黨對手拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)的競選廣告。

不過，普立茲克積極參與外州選舉，引發伊州共和黨人批評。州眾院共和黨領袖麥康比(Tony McCombie)指責他將時間與金錢投入個人政治野心，忽略伊州家庭需求。共和黨州長候選人貝利(Darren Bailey)陣營則批評，普立茲克企圖藉政治捐款為2028年總統選舉累積支持。

知情人士透露，普立茲克的捐款並非漫無目的，而是優先協助資金不足、卻可能影響選舉結果的候選人，希望藉自身投入吸引其他金主跟進。

精華 FAQ

  • 報導指出，普立茲克自2025年以來，已向全美民主黨候選人與相關政治組織捐出至少4000萬元，涵蓋多州選舉與多種政治用途。

  • 他的金援遍及十多州，包含聯邦參眾議員、州長、州檢察長、州務卿與地方司法選舉，也支持墮胎權、選區重畫公投，並將1500萬元投入PAC廣告。

  • 因為他不僅大筆資助關鍵州與早期初選州，也頻繁跨州助選，甚至被民主黨大老列入潛在總統人選名單，顯示其政治投資可能兼顧長期布局。

民主黨 總統大選 伊利諾州

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