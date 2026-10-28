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DOGE大裁員衝擊大華府經濟 期中選舉提前投票激增8成

特派員黃惠玲／即時報導
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川普總統曾透過「政府效率部」(Department of Government ...
川普總統曾透過「政府效率部」(Department of Government Efficiency，DOGE)大幅裁減聯邦政府人力，引發民眾不滿。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普推動DOGE裁減聯邦人力，衝擊華府周邊經濟與房市，也成為維州期中選舉焦點；同時維州提前投票已較2022年同期大增約81%。

美國期中選舉進入倒數，川普總統透過「政府效率部」(Department of Government Efficiency，DOGE)大幅裁減聯邦政府人力，不僅衝擊華府及周邊就業市場，也波及房地產與地方經濟，成為維吉尼亞州選舉的重要議題。儘管今年選舉頻繁，維州提前投票仍較2022年同期激增約八成，顯示選民參與熱度不減。

根據聯邦管理及預算局(OMB)數據，2025年超過26萬名員工因川普政府推動裁員、提前退休、自願離職及凍結招聘等措施，離開聯邦政府。由於華府、馬里蘭州及北維州聚集大量聯邦員工與承包商，相關政策對當地經濟影響尤其明顯。

維吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)政治學副教授基納(Alex Keena)指出，DOGE裁員造成的經濟衝擊，幾乎讓華府地區每個居民都認識受到影響的人。失業者減少購物與消費，連帶影響商家營收；部分家庭因失去收入而出售房屋，也使華府及郊區房市承壓，即使不是政府員工，也可能受到房價波動影響。

基納質疑DOGE未能實現預期的財政節省目標，卻留下地方經濟損失。他認為，選民面對食品、汽油及生活開支壓力時，往往將經濟問題歸咎於執政黨，裁員造成的連鎖效應可能成為期中選舉的重要因素。

維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)公共暨國際事務學院教授霍爾特(Karen Hult)表示，部分失業聯邦員工已搬離華府地區，可能改變當地選民結構及投票率。不過，DOGE的政治影響並非單一方向，部分選民認為聯邦政府規模過大、管制過多，因此仍支持縮減政府的理念。

霍爾特並指出，美國兩黨對立已逐漸演變為「情感極化」(affective polarization)，不同政黨支持者對彼此的不信任加深，也可能影響民調準確性，因為願意接受調查的人愈來愈少。

儘管政治分歧加劇，維州選民的提前投票意願卻相當高。根據維吉尼亞公共資訊計畫(Virginia Public Access Project)統計，距離選舉日還有八天時，全州已投出118萬3895張提前選票，較2022年同期65萬4149張增加約81%。

維州每年均舉行選舉，今年春季又因國會選區重畫修憲案舉行特別選舉，11月3日則將選出聯邦參議員、全州聯邦眾議員，並表決三項州憲法修正案。雖然投票次數較往年頻繁，但提前投票數據顯示，選民參與意願依然強勁，並未出現明顯的「投票疲勞」。

今年維州多個聯邦眾議院選區受到關注。第二選區由民主黨前眾議員盧里亞(Elaine Luria)，再次挑戰2022年擊敗她的共和黨現任議員基根斯(Jen Kiggans)；第一選區共和黨現任議員惠特曼(Rob Wittman)，迎戰民主黨候選人泰勒(Shannon Taylor)；第七選區則由共和黨候選人奧利凡特(Douglas Ollivant)，挑戰民主黨現任議員文德曼(Eugene Vindman)。

兩名政治學者指出，期中選舉通常對執政總統所屬政黨形成壓力，但DOGE裁員究竟會如何影響選民選擇，仍存在不確定性。支持縮減政府的選民可能認同改革，但受到裁員、房市波動及經濟不確定性影響的居民，也可能透過選票表達不同立場。隨著提前投票持續增加，經濟、政府改革及修憲議題，將共同構成維州今年期中選舉的重要背景。

精華 FAQ

  • 大量聯邦員工離職後，當地消費、商家營收與房地產都受衝擊；部分家庭賣屋離開，使華府及周邊房市承壓，連非政府雇員也可能受房價波動影響。

  • 因為距離選舉日還有8天時，已投出118萬3895張提前選票，較2022年同期增加約81%。這顯示儘管選舉頻繁，選民參與度仍然相當高。

  • 部分選民支持縮減政府，可能認同改革方向；但受失業、房市下滑與生活成本壓力影響的人，也可能把經濟困境歸咎執政黨，進而在投票時表達不滿。

裁員 華府 投票

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