出席雙十遭中領館抗議 印州財長反擊：中共無權指揮
印州財長艾略特因出席台灣雙十慶典遭中國駐芝加哥總領館抗議，但他強硬回應北京無權干預州官員，並表示會持續推動與台灣的經貿合作。
AI摘要
文章摘要整理：
印州財長艾略特因出席台灣雙十慶典遭中國駐芝加哥總領館抗議，但他強硬回應北京無權干預州官員，並表示會持續推動與台灣的經貿合作。
印第安納州財政廳長艾略特(Daniel Elliott)因出席駐芝加哥台北經濟文化辦事處舉辦的中華民國雙十慶祝活動，遭中國駐芝加哥總領事館發函抗議，要求今後避免與台灣當局進行官方接觸。艾略特隨後強硬反擊，稱自己只對印州選民負責，中國共產黨無權干預州級官員履行職務，並表明將持續推動與台灣的經濟合作。
據了解，當天出席活動的其他美國州級官員也收到中國領館抗議函，但目前尚無法確認具體人數及身分。
根據中國駐芝加哥總領館10月12日發出的四頁英文函件，領館對艾略特以官方身分出席台北經濟文化辦事處(TECO)主辦的「台灣115年國慶」活動表達嚴重關切，指此舉違反中方主張的「一個中國原則」及中美三個聯合公報。
函件重申北京立場，指台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，並主張美國各級政府官員均應遵守聯邦政府對中國的外交政策。
領館並聲稱，美國總統川普曾向中國國家主席習近平保證，美方堅持一中政策，不承認、不支持或不接受「台灣獨立」。函件批評艾略特出席雙十活動、與台灣代表會面，等同錯誤地將台灣視為國家，損害中國主權及中美關係。
函件另批評台灣總統賴清德當局推動台獨，並指台灣駐外機構利用經貿交流接觸美國官員，拓展所謂台獨的「國際空間」。
領館提到，台灣問題是中國核心利益中的核心，也是中美關係「第一條不可逾越的紅線」，要求艾略特採取措施消除負面影響，避免今後與台灣當局進行官方往來。
不過，領館在提出抗議的同時，也表示中國駐芝加哥總領事王保東願與艾略特及其團隊會晤，討論加強中國與印州的經貿合作。
對此，艾略特透過財長官方臉書公開回應：「北京想寄多少封信都可以，我只對印第安納州人民負責。中國共產黨無權指揮印州官員如何履行職務。」
他表示，印州與台灣的合法經濟合作符合本州利益，不會因中國政府抗議而中斷。
艾略特進一步指出，在印州，政府是為人民服務，而不是人民為政府服務，批評中國共產黨長期顛倒這種關係。
「中國共產黨監控自己的人民，如今似乎連印州民選代表也受到監視。」他質疑，為何一個外國政府如此密切關注印州官員的活動。
艾略特也將這次爭議與印州農地保護政策連結，指出印州正限制外國實體購買農地，包括部分涉及中國政府關聯實體的交易。他說，其辦公室將持續支持保護印州農地的政策。
此外，艾略特表示，其辦公室過去三年累計創造約18億元投資收益，取得創紀錄成果。他說，中國領館發函的時間與措辭，顯示外界對其施政成果的關注正在增加。
艾略特最後重申，自己的責任是服務印州人民，遵守法律及受託責任，並將繼續推動與台灣的合法經濟合作。
因他以官方身分出席駐芝加哥台北經濟文化辦事處舉辦的中華民國雙十慶祝活動，並與台灣代表接觸。中領館認為此舉違反其主張的「一個中國原則」，因此發函抗議。 艾略特公開表示自己只對印第安納州選民負責，強調中國共產黨無權指揮印州官員如何履行職務。他並說印州與台灣的合法經濟合作符合本州利益，不會因抗議而中斷。 中領館在函件中重申北京的一中立場，批評台灣推動台獨，也要求美國官員避免與台灣官方往來；同時又表示願與艾略特會晤談經貿合作，顯示政治施壓與交流並行。
精華 FAQ
因他以官方身分出席駐芝加哥台北經濟文化辦事處舉辦的中華民國雙十慶祝活動，並與台灣代表接觸。中領館認為此舉違反其主張的「一個中國原則」，因此發函抗議。
艾略特公開表示自己只對印第安納州選民負責，強調中國共產黨無權指揮印州官員如何履行職務。他並說印州與台灣的合法經濟合作符合本州利益，不會因抗議而中斷。
中領館在函件中重申北京的一中立場，批評台灣推動台獨，也要求美國官員避免與台灣官方往來；同時又表示願與艾略特會晤談經貿合作，顯示政治施壓與交流並行。
上一則