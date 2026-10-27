我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

扎卡里亞回顧白宮5日經歷：即使所有人嘲笑也要堅持到底

以色列國會選舉 出口民調：內唐亞胡陣營未獲多數席位

美國期中選舉前一周 聯邦選委會網站遭駭系統中斷

中央社紐約27日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國聯邦選舉委員會網站遭一名或多名駭客攻擊，在11月3日選舉登場前一周，導致選委...
美國聯邦選舉委員會網站遭一名或多名駭客攻擊，在11月3日選舉登場前一周，導致選委會的電子申報系統運作中斷。示意圖。路透

AI摘要

文章摘要整理：

美國期中選舉前一周，聯邦選委會網站遭駭導致電子申報系統離線，影響24小時與48小時支出報告提交，但不影響民眾投票。

根據路透取得的一封電子郵件，美國聯邦選舉委員會網站遭一名或多名駭客攻擊，在11月3日選舉登場前一周，導致選委會的電子申報系統運作中斷。

聯邦選舉委員會（Federal Election Commission, FEC）在聲明中表示：「目前聯邦選舉委員會的電子申報系統處於離線狀態，我們的資訊技術人員正在積極搶修以恢復服務。」追縱候選人與政治委員會支出的聯邦選委會表示，使用者仍可在網站上搜尋過往報告，但拒絕就這次服務中斷進一步置評。

美國期中選舉將於一周後登場，屆時將決定總統川普所屬的共和黨，能否在未來兩年維持國會多數優勢。

聯邦選委會並未參與美國選舉的行政作業，這次網站運作中斷應不影響選民投票。此次系統當機導致各機構無法提交選委會的24小時與48小時支出報告，這些報告揭露政治團體等組織針對特定選戰投入的金額。

政治財務合規諮詢公司MBA顧問集團（MBA Consulting Group）合夥人梅勒（Steven Mele）表示：「我26年來從沒見過這種事。」他說，在系統修復之前，「結果就是選舉資訊的揭露將減少」。

聯邦選委會發布的狀態訊息指出，電子申報系統自美東時間25日晚間10時便中斷。網路安全和基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）與聯邦調查局（FBI）未立即回覆置評請求。

精華 FAQ

  • 根據路透取得的電郵，聯邦選舉委員會網站疑遭1名或多名駭客攻擊，導致電子申報系統離線中斷。委員會已表示技術人員正緊急搶修恢復服務。

  • 不會。聯邦選委會並不負責選舉行政作業，因此網站故障不影響選民投票。不過，政治團體與機構提交支出報告會受阻，資訊揭露可能因此減少。

  • 系統當機使各機構無法提交24小時與48小時支出報告，這些文件可揭露政治團體對特定選戰投入的金額。專家認為，修復前公開資訊將明顯減少。

期中選舉 川普 共和黨

上一則

扎卡里亞回顧白宮5日經歷：即使所有人嘲笑也要堅持到底

延伸閱讀

聯邦選委會最新申報資料：派克斯頓參選資金主要來自馬斯克

聯邦選委會最新申報資料：派克斯頓參選資金主要來自馬斯克
死人也會捐款？ 內華達州深紅選區共和黨國會議員候選人遭批判詐欺

死人也會捐款？ 內華達州深紅選區共和黨國會議員候選人遭批判詐欺
防川普干涉選舉 民主黨陣營投票日將派數萬觀察員監督

防川普干涉選舉 民主黨陣營投票日將派數萬觀察員監督
整理包／看懂期中選舉 國會版圖如何牽動川普未來施政

整理包／看懂期中選舉 國會版圖如何牽動川普未來施政

熱門新聞

柏克萊加州大學。（美聯社檔案照）

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

2026-10-26 09:02
父母把孩子名字加入聯名帳戶(joint bank account)不會產生贈與稅(gift tax)，但孩子如果從帳戶提款做為個人花用，國稅局就會認定屬於贈與行為。示意圖（美聯社）

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

2026-10-22 13:16
圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

2026-10-23 11:18
紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

2026-10-21 11:31
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪。(路透)

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

2026-10-22 17:25
金柏莉．季伏爾（Kimberly Guilfoyle）。（美聯社）

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

2026-10-20 17:05

超人氣

更多 >
王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情
搭飛機從「靠窗改選走道」是變成熟？中年大叔曝心境轉變

搭飛機從「靠窗改選走道」是變成熟？中年大叔曝心境轉變
足球／姆巴佩也辱華了 稱最喜歡「毛澤東迷因」代言遭解約

足球／姆巴佩也辱華了 稱最喜歡「毛澤東迷因」代言遭解約
華女生嫁人獲綠卡 申請入籍翻舊帳被拒 竟與這事有關

華女生嫁人獲綠卡 申請入籍翻舊帳被拒 竟與這事有關
中共前中聯部長劉建超 傳遭「斷崖式貶官」 正部降為處級

中共前中聯部長劉建超 傳遭「斷崖式貶官」 正部降為處級