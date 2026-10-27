我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

扎卡里亞回顧白宮5日經歷：即使所有人嘲笑也要堅持到底

以色列國會選舉 出口民調：內唐亞胡陣營未獲多數席位

扎卡里亞回顧白宮5日經歷：即使所有人嘲笑也要堅持到底

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
扎卡里亞（Katie Zacharia）。（美聯社）
扎卡里亞（Katie Zacharia）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

前白宮發言人扎卡里亞回顧僅5天的任職經歷，強調即使遭嘲笑也要堅守忠誠與原則，並稱這段風波對子女是珍貴一課。

據紐約郵報報導，遭撤換的白宮前發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）表示，自己在川普政府僅任職5天的經歷，反而成為給4名年幼子女上的寶貴一課。她強調，即使遭到全世界嘲笑，也不願為此犧牲忠誠與原則。

扎卡里亞26日在加州自家露台接受加州郵報（California Post）訪問，回顧這段短暫卻備受關注的白宮任職經歷。她於10月16日突然離職，結束上任不到一周的白宮發言人生涯。

扎卡里亞透露，任職的最後一晚，恰好是大兒子生日的隔天，當晚她還與副總統范斯（JD Vance）共進晚餐。

「那是一個艱難的夜晚。」她說。

扎卡里亞表示，無論身處何種困境，始終維持自身品格，才是這段經歷帶給她最深刻的體會。她希望藉此告訴孩子們，即使全世界都與自己為敵，也要保持忠誠、信守承諾，並堅持做真正的自己。

她說，「要忠誠、要守信，也要忠於自己，即使全世界都反對你，也不要改變。」

扎卡里亞10月13日首次、也是唯一一次站上白宮新聞簡報室講台主持記者會，隨即引發強烈反彈，並迅速成為網路嘲諷的對象。不過，她認為，即使必須承受外界批評，這段經歷仍值得，因為她得以向家人展現堅持原則的態度。

她告訴紐約郵報，「孩子們看到的是一位堅強的母親，即使成為國際迷因、所有人都在嘲笑她，甚至包括那些原本以為會站在我們這邊的人，她依然堅持到底。」

她接著表示，「如果我經歷這一切，只是為了教會孩子們正直與忠誠，那麼我認為一切都是值得的。」

扎卡里亞突然離職後，住家安全也成為另一項隱憂。

她表示，離職消息曝光後不久，跟蹤者及圍觀民眾便湧入她位於南加州的住家社區，最後還得由鄰居出面干預，將這些人驅離。

對於自己首次主持白宮記者會時的表現引發爭議，扎卡里亞則為自己辯護，稱她在首次記者會當天早上，實際拿到的簡報資料準備時間只有短短幾個小時。

她透露，包括前白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）、桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）、弗萊舍（Ari Fleischer）及史派瑟（Sean Spicer）等人，都曾主動聯絡她，對她表示同情。她認為，自己在準備時間嚴重不足的情況下，就被推上記者會講台。

對於外界質疑她是靠內部人脈或私下關係獲得任命，她予以否認，強調川普總統是在她多年來積極爭取電視節目訪問機會、頻繁參與清晨有線電視節目後，直接找上她並延攬她進入白宮。

談到離職時的情況，扎卡里亞回憶，川普當時對她說，「你知道，還有其他謀生的方式。」

至於未來動向，扎卡里亞預告，近期將公布新的職涯計畫，並承諾即使離開行政部門，仍會繼續公開支持川普。

精華 FAQ

  • 她認為這段經歷雖然短暫且充滿爭議，卻讓她有機會向4名子女示範何謂忠誠、守信與堅持原則，因此對她而言並非全然負面。

  • 她首次站上白宮簡報室主持記者會後，引發外界強烈反彈與大量批評。她則辯稱當天僅有幾個小時準備時間，並非外界所想的從容上場。

  • 離職消息曝光後，她住家附近出現跟蹤者與圍觀人潮，安全受到威脅；她同時表示將很快公布新職涯計畫，並持續公開支持川普。

白宮 加州 范斯

上一則

前亞馬遜華女工程師 聽信ChatGPT減藥喪命 父母告OpenAI

下一則

美國期中選舉前一周 聯邦選委會網站遭駭系統中斷

延伸閱讀

川普為何選扎卡里亞當發言人？只因她常在電視替他辯護

川普為何選扎卡里亞當發言人？只因她常在電視替他辯護
整理包／白宮最短命發言人？扎卡里亞5天下台全紀錄

整理包／白宮最短命發言人？扎卡里亞5天下台全紀錄
白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統
「也許這工作不適合她」扎卡里亞上任5天遭川普開除

「也許這工作不適合她」扎卡里亞上任5天遭川普開除

熱門新聞

柏克萊加州大學。（美聯社檔案照）

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

2026-10-26 09:02
父母把孩子名字加入聯名帳戶(joint bank account)不會產生贈與稅(gift tax)，但孩子如果從帳戶提款做為個人花用，國稅局就會認定屬於贈與行為。示意圖（美聯社）

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

2026-10-22 13:16
圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

2026-10-23 11:18
紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

2026-10-21 11:31
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪。(路透)

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

2026-10-22 17:25
金柏莉．季伏爾（Kimberly Guilfoyle）。（美聯社）

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

2026-10-20 17:05

超人氣

更多 >
王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情
搭飛機從「靠窗改選走道」是變成熟？中年大叔曝心境轉變

搭飛機從「靠窗改選走道」是變成熟？中年大叔曝心境轉變
足球／姆巴佩也辱華了 稱最喜歡「毛澤東迷因」代言遭解約

足球／姆巴佩也辱華了 稱最喜歡「毛澤東迷因」代言遭解約
華女生嫁人獲綠卡 申請入籍翻舊帳被拒 竟與這事有關

華女生嫁人獲綠卡 申請入籍翻舊帳被拒 竟與這事有關
中共前中聯部長劉建超 傳遭「斷崖式貶官」 正部降為處級

中共前中聯部長劉建超 傳遭「斷崖式貶官」 正部降為處級