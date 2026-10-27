扎卡里亞回顧白宮5日經歷：即使所有人嘲笑也要堅持到底

扎卡里亞（Katie Zacharia）。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 前白宮發言人扎卡里亞回顧僅5天的任職經歷，強調即使遭嘲笑也要堅守忠誠與原則，並稱這段風波對子女是珍貴一課。

據紐約郵報報導，遭撤換的白宮 前發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）表示，自己在川普政府僅任職5天的經歷，反而成為給4名年幼子女上的寶貴一課。她強調，即使遭到全世界嘲笑，也不願為此犧牲忠誠與原則。

扎卡里亞26日在加州 自家露台接受加州郵報（California Post）訪問，回顧這段短暫卻備受關注的白宮任職經歷。她於10月16日突然離職，結束上任不到一周的白宮發言人生涯。

扎卡里亞透露，任職的最後一晚，恰好是大兒子生日的隔天，當晚她還與副總統范斯 （JD Vance）共進晚餐。

「那是一個艱難的夜晚。」她說。

扎卡里亞表示，無論身處何種困境，始終維持自身品格，才是這段經歷帶給她最深刻的體會。她希望藉此告訴孩子們，即使全世界都與自己為敵，也要保持忠誠、信守承諾，並堅持做真正的自己。

她說，「要忠誠、要守信，也要忠於自己，即使全世界都反對你，也不要改變。」

扎卡里亞10月13日首次、也是唯一一次站上白宮新聞簡報室講台主持記者會，隨即引發強烈反彈，並迅速成為網路嘲諷的對象。不過，她認為，即使必須承受外界批評，這段經歷仍值得，因為她得以向家人展現堅持原則的態度。

她告訴紐約郵報，「孩子們看到的是一位堅強的母親，即使成為國際迷因、所有人都在嘲笑她，甚至包括那些原本以為會站在我們這邊的人，她依然堅持到底。」

她接著表示，「如果我經歷這一切，只是為了教會孩子們正直與忠誠，那麼我認為一切都是值得的。」

扎卡里亞突然離職後，住家安全也成為另一項隱憂。

她表示，離職消息曝光後不久，跟蹤者及圍觀民眾便湧入她位於南加州的住家社區，最後還得由鄰居出面干預，將這些人驅離。

對於自己首次主持白宮記者會時的表現引發爭議，扎卡里亞則為自己辯護，稱她在首次記者會當天早上，實際拿到的簡報資料準備時間只有短短幾個小時。

她透露，包括前白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）、桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）、弗萊舍（Ari Fleischer）及史派瑟（Sean Spicer）等人，都曾主動聯絡她，對她表示同情。她認為，自己在準備時間嚴重不足的情況下，就被推上記者會講台。

對於外界質疑她是靠內部人脈或私下關係獲得任命，她予以否認，強調川普總統是在她多年來積極爭取電視節目訪問機會、頻繁參與清晨有線電視節目後，直接找上她並延攬她進入白宮。

談到離職時的情況，扎卡里亞回憶，川普當時對她說，「你知道，還有其他謀生的方式。」

至於未來動向，扎卡里亞預告，近期將公布新的職涯計畫，並承諾即使離開行政部門，仍會繼續公開支持川普。