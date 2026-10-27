AT&T資料外洩 1.77億和解…這些人最高可獲賠5000元

電信巨頭AT&T兩起資料外洩事件的集體訴訟和解案，總金額高達1.77億美元。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： AT&T因2024年3月與7月兩起資料外洩事件達成1.77億美元和解，受影響用戶可依損失與資料外洩類型申請賠償，部分最高達5000美元。

據紐約郵報報導，電信巨頭AT&T 兩起資料外洩事件的集體訴訟和解案，總金額高達1.77億美元，符合資格的受影響用戶最高可獲5000美元賠償。

這兩起資安事件分別發生於2024年3月及7月。由於多名用戶提起訴訟，指控AT&T未能妥善保護客戶資料，公司最終同意支付和解金。聯邦法院已於10月2日正式批准和解協議。

若無人提出上訴，和解協議將於11月12日生效，賠償款項須在生效後60天內發放。

這筆1.77億美元的和解金分為兩部分：2024年3月的資料外洩事件和解金為1.49億美元，7月事件則為2800萬美元。

外洩資料包括社會安全號碼、住址及帳戶密碼，影響超過760萬名現有帳戶持有人，以及6540萬名前客戶。

符合資格的用戶若能提出文件，證明因2024年3月的資料外洩事件蒙受自付損失，最高可申請5000美元賠償；也可以選擇領取依不同級別計算的現金賠償。

大型集體訴訟和解案通常會依受害者的情況畫分賠償級別。例如，第一級賠償通常適用於社會安全號碼等高度敏感個人資料遭外洩的用戶。只要有文件證明資料確實遭到外洩，即使無法證明實際財務損失，也可能符合領取這類賠償的資格。

至於2024年7月的事件，外洩內容涉及儲存在第三方雲端平台上的通話及簡訊互動紀錄。受這起事件影響的用戶，若能證明確實蒙受損失，最高可申請2500美元賠償。報導指出，幾乎所有AT&T客戶都受到第二起資料外洩事件影響。

根據法院文件，多名受害者表示，資料外洩造成嚴重的身分盜用問題，包括銀行帳戶資金遭盜領，以及有人冒用其名義申請貸款。

AT&T在2024年的聲明中表示，目前尚不清楚外洩資料究竟來自公司本身，還是其供應商。

據報導，2024年7月的事件涉及有人非法下載儲存在AT&T第三方雲端平台工作環境中的資料。媒體報導及國會議員的信函指出，該平台是雲端資料分析公司Snowflake，主要協助企業儲存及分析大量資料。

不過，AT&T從未證實2024年3月外洩的資料來源。7月事件曝光數天後，國會議員便在寄出的信函中提及Snowflake；但AT&T發布的聲明及提交給美國證券管理委員會（SEC）的文件，僅提到第三方雲端平台，並未直接點名Snowflake。

根據太陽報（The Sun）報導，這起集體訴訟和解案共收到超過490萬件索賠申請，其中300萬件獲得批准。另有110萬件因逾期、重複、涉嫌詐欺、已放棄索賠權利、主動撤回，或企業申請不符合資格等原因遭到拒絕。

在期限前提交有效索賠申請的訴訟成員，預計可於2026年底前收到賠償款項。

符合資格的用戶原本必須在2025年12月18日前提交索賠申請。根據已公布的和解條款，目前已無法再提出新的申請。

AT&T同意支付和解金，是為了避免進一步的司法訴訟，但公司並未承認有任何不當行為。