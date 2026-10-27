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Z世代追求極致 「Maxxing」入選字典網站年度代表字

中央社華盛頓27日綜合外電報導
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字典網站Dictionary.com選出的2026年度代表字是「Maxxing」...
字典網站Dictionary.com選出的2026年度代表字是「Maxxing」。(擷自Dictionary.com網站)

AI摘要

文章摘要整理：

Dictionary.com將Z世代常用的maxxing選為2026年度代表字，反映網路文化對最大化、極致化的追求，也凸顯新詞在數位媒體中快速流行又快速退場。

字典網站Dictionary.com最近選出2026年度代表字，Maxxing一詞雀屏中選。這個字詞意指「最大化」或「極致化」，是Z世代愛用語。

英國廣播公司（BBC）報導，Dictionary.com發表聲明指出，Maxxing是maximising（最大化）的簡稱，可單獨使用，也可加在任何字詞後面，意指將某件事做到極致，或盡可能最佳化。

兩年前，Dictionary.com曾在分析美國社群媒體趨勢、新聞內容及搜尋資料後，選出demure（端莊得體）作為年度代表字。去年選出的年度代表字則是67。

Dictionary Media Group詞典編纂部門主管強生（Steve Johnson）表示：「maxxing是一種文化在語言上的展現，這種文化愈來愈執著於在各方面追求最大效益。」

根據BBC，Dictionary.com發現，2026年8月，數位媒體使用maxxing一詞的頻率，是2025年月平均值的近19倍。

該網站也將affordability（可負擔性）、data centre（數據中心）、odyssey（漫長而驚險的旅程）和uncle的簡稱unc納入年度代表字的候選名單。

在社群媒體上，許多30歲以下的Z世代及更年輕族群，大量發文分享自己如何透過各種maxxing方法，追求各方面的極致表現。

健身與健康領域網紅會談論如何將蛋白質和纖維攝取量提升到極致，分別稱為proteinmaxxing和fibermaxxing，致力改善睡眠習慣的人則是在實踐sleepmaxxing。

網紅Clavicular記錄自己極端追求外貌吸引力的過程，吸引數以千計的追隨者。他所實踐的做法稱為looksmaxxing，旨在符合特定的外貌標準，尤其講究下顎線條、眼睛和體格。

教授英語的語言學家卡芙特（Vanessa Croft）指出，網路及數位媒體讓語言以「飛快速度」演變，甚至超越過去的廣播、電影或電視。新詞彙被納入語言的速度有多快，就可能以同樣快的速度失去流行地位。

卡芙特提及：「等到千禧世代、X世代或Y世代開始使用這些詞時，Z世代和α世代已經棄用這些詞。」

她表示，她和中學階段的學生現在也還會講maxxing，不過語氣幾乎帶有反諷意味。

精華 FAQ

  • 因為maxxing充分反映當代網路文化，尤其是Z世代對「把一切做到極致」的追求；Dictionary.com也觀察到它在數位媒體中的使用量明顯暴增，具代表性。

  • maxxing是maximising的簡稱，意思是最大化、極致化；它可單獨使用，也可接在其他字後面，像是proteinmaxxing、sleepmaxxing，表示把某件事推到最強或最好。

  • 文章提到健身、健康與外貌等領域都有相關用法，例如proteinmaxxing、fibermaxxing、sleepmaxxing與looksmaxxing；不少30歲以下年輕人也在社群上分享各種maxxing實踐。

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