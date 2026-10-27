結帳價比標價貴 FTC聯手20州告Dollar General
美國FTC與20個州提告Dollar General，指控其長期在結帳時收取高於貨架標示的價格，造成消費者尤其是低收入族群的財務損失。
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美國FTC與20個州提告Dollar General，指控其長期在結帳時收取高於貨架標示的價格，造成消費者尤其是低收入族群的財務損失。
美國聯邦貿易委員會（FTC）對平價連鎖店Dollar General提起訴訟，指控其涉嫌「長期採取欺騙性定價手法」，指該公司在結帳櫃台向顧客收取的價格，高於貨架標示及廣告刊登的價格。
這起訴訟向美國田納西州中區聯邦地區法院提起，共有20個州共同參與。訴狀指出，儘管Dollar General「企業內部對此問題早已知之甚詳」，卻始終未加以改正。
FTC的消費者保護局局長穆法瑞吉(Chris Mufarrige)表示：「Dollar General辜負了數百萬美國消費者的信任，對那些本已為了讓薪水撐到月底而苦苦掙扎的社區與消費者，造成重大財務損害。」
總部位於田納西州納許維爾近郊古德萊茨維爾（Goodlettsville）的Dollar General，未立即回應美聯社的置評請求。
根據FTC資料，參與這起聯合訴訟的20個州包括：阿拉巴馬州、亞利桑納州、阿肯色州、加利福尼亞州、康乃狄克州、佛羅里達州、伊利諾州、愛阿華州、堪薩斯州、路易斯安納州、密西根州、密西西比州、內布拉斯加州、新澤西州、北卡羅來納州、俄亥俄州、奧克拉荷馬州、田納西州、猶他州以及威斯康辛州。
美國民眾對物價上漲日益不滿，同時也對餐飲連鎖店與大型零售商所採用的新定價策略（包括引進人工智慧工具）感到焦慮與反感。
FTC指控Dollar General長期採用欺騙性定價手法，讓結帳價格高於貨架標示或廣告價格，因此與20個州共同向法院提起訴訟。 訴狀稱公司內部早已知道收費與標價不一致的問題，卻一直沒有修正，顯示其並非偶發疏失，而是持續存在的定價違規行為。 FTC表示，Dollar General辜負數百萬消費者信任，且對本已為生活開支吃緊的社區與家庭造成額外財務壓力，影響尤為嚴重。
精華 FAQ
FTC指控Dollar General長期採用欺騙性定價手法，讓結帳價格高於貨架標示或廣告價格，因此與20個州共同向法院提起訴訟。
訴狀稱公司內部早已知道收費與標價不一致的問題，卻一直沒有修正，顯示其並非偶發疏失，而是持續存在的定價違規行為。
FTC表示，Dollar General辜負數百萬消費者信任，且對本已為生活開支吃緊的社區與家庭造成額外財務壓力，影響尤為嚴重。
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