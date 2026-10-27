ICE：「60分鐘」報導遭遣返的馬利公民其實涉嫌移民詐欺

移民和海關執法局幹員。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： CBS《60分鐘》報導遭遣返的馬利公民迪亞瓦拉後，ICE指他申請庇護時曾聲稱是同性戀，質疑節目將其塑造成不公平遣返代表。

哥倫比亞廣播公司(CBS)老牌新聞雜誌節目「60分鐘」(60 Minutes)25日報導遭遣返 的馬利公民迪亞瓦拉(Moussa Diawara)悲慘境遇，迪亞瓦拉展現愛家形象，與妻子育有一雙兒女。不過，移民 和海關執法局(ICE )在節目播出後便在社群平台X發文表示，報導內容存在的問題是，迪亞瓦拉向美國申請庇護時自稱是同性戀。

根據「60分鐘」報導，迪亞瓦拉在美國生活25年，沒有犯罪紀錄，因為觀光簽證到期後逾期居留，被ICE幹員逮捕後先送往迦納，後來遣返祖國馬利。報導指出，迪亞瓦拉已經逃離馬利，落腳一個未透露地點的非洲國家。

福斯新聞網26日報導，接受「60分鐘」訪問的國土安全部總法律顧問珀西瓦爾(James Percival)，節目播出後也在社群媒體發文補充說明指出，報導當中把迪亞瓦拉描述成「受到不公平遣返的代表人物」，可是現在有妻子與兒女的迪亞瓦拉當初卻向美國聲稱身為同性戀所以害怕遣返回國，由此可見移民詐欺問題有多嚴重。

珀西瓦爾接受節目訪問時說，移民體系存在大量詐欺案例，許多申請庇護者的恐懼主張並非事實。

「60分鐘」製作單位內部人士對福斯新聞表示，迪亞瓦拉受訪時說明害怕遣返是因為宗教因素，馬利是以穆斯林為主的國家，迪亞瓦拉則改信基督教。

節目播出時，製作單位是否知道迪亞瓦拉申請庇護時指稱內容與現實狀況不符，目前無法得知。

根據福斯新聞網獨家取得迪亞瓦拉2009年提出的庇護申請書，申請理由寫道想留在美國是因為身為同性戀，若被遣送回國恐將喪命，遭到伊斯蘭組織或社區民眾處決。

申請書寫道：「事實上，我曾經為性傾向而遭受極端懲罰與迫害。」

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