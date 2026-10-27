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資深飛行員爭取開小型電動飛機通勤上班

記者顏伶如／即時報導
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圖為電動小飛機示意圖。（美聯社）
圖為電動小飛機示意圖。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

科州資深飛行員索耶擁有少數獲FAA核准的電動小飛機，欲自家起飛通勤，卻因地方投訴再度受阻。

哥倫比亞廣播公司(CBS)26日報導，擁有50年飛行資歷的科羅拉多州男子索耶(Jonathan Sawyer)擁有一架小型電動飛機，是少數獲得聯邦航空總署(FAA)允許駕駛這款飛機的飛行員，目前正在爭取從自家開著這架電動小飛機通勤上班。他說，電動飛機飛行16分鐘的耗電量比開特斯拉(Tesla)去上班的耗電還少，節能效果極佳。

索耶住家位於科州傑佛遜郡(Jefferson County)未建制(unincorporated)土地，庭院擺設展現對航空的熱愛以及挑戰界線的頑強精神。鄰居沙利文(Patrick Sullivan)說，非常欣賞索耶勇於突破的作風，「美國在某種程度上就是這樣建立起來的」。

七年前，索耶因為直升機在自家土地起降產生噪音，與社區居民及郡政府委員會發生衝突。科州法院後來支持郡政府決定，下令禁止索耶開直升機。

索耶說：「他們出手很重，我輸掉官司。」

直升機遭到禁止使用，並未阻止索耶尋求其他飛行方式。他買到一架小型電動飛機，成為全國少數獲得FAA批准能夠駕駛這款飛機的飛行員之一。

他說，買下電動飛機之後與左鄰右舍溝通，說明之前反對直升機是因為噪音與汽油，「電動飛機完全沒有這兩項問題」。

沙利文表示，如果沒有刻意去看或仔細聽，根本不會察覺電動飛機出入。

索耶以為做到面面俱到，預先處理好所有可能被人向郡政府投訴的問題，結果開電動飛機通勤上班的幾個月後，又因為郡政府委員會接到民眾投訴而暫停飛行。

他說，開電動飛機從自家車道出發，前往位於區域機場附近的辦公室上班，16分鐘航程消耗電量比開特斯拉電動車上班還少，辦公室距離機場則只有10分鐘車程。

索耶表示，如今已經到了郡政府為航空器訂定明確規範的時候，「這就是未來，我只是剛好成為這些新技術的早期使用者」。

精華 FAQ

  • 他認為電動飛機沒有直升機的噪音與汽油問題，且16分鐘航程耗電還比開Tesla通勤更少，因此希望把它作為更節能、也較不擾民的交通方式。

  • 7年前，他因在自家土地起降直升機引發噪音爭議，與鄰居及郡政府委員會衝突，最後科州法院支持郡政府，判決禁止他再開直升機。

  • 雖然他事先向鄰居溝通，說明電動飛機幾乎沒有噪音與排放，但幾個月後郡政府委員會仍接到民眾投訴，最終要求他暫停飛行。

Tesla 科羅拉多州

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