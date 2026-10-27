奧運三金得主投資賠15萬後考取理財規畫師 成立顧問公司

曾獲三面奧運金牌的退役田徑選手兼雪車選手蘿倫·威廉斯（中）。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 奧運三金得主蘿倫·威廉斯因早年誤信理財建議損失15萬元，進而考取CFP並創立顧問公司，提醒運動員警惕不良理財顧問。

曾獲三面奧運 金牌的退役田徑選手兼雪車選手蘿倫·威廉斯(Lauryn Williams)是第一位在2004年、2012年、2014年夏季與冬季奧運連續拿獎的美國女運動員，但她運動員生涯期間曾因誤信理財專家建議結果投資損失15萬元，後來立志考取理財規畫師(certified financial planner)以便自主管理金錢，並且成立顧問公司協助其他運動員理財。

華盛頓郵報 27日報導，從威廉斯實例可以看出，並不是每一名理財顧問都把客戶最佳利益放在心上。

報導指出，沒有財務規畫卻擁有大量金錢的年輕運動員，經常成為被不肖理財專家或生意夥伴盯上的目標。

43歲的威廉斯接受華郵財經作家蜜雪兒‧辛格塔瑞(Michelle Singletary)播客節目「蜜雪兒‧辛格塔瑞之理財明燈」(Dollars & Sense With Michelle Singletary)節目訪問時說，運動員生涯早期犯下某些誇張的金錢錯誤，種種教訓促使她後來成為一名認證CFP。

她說，運動員生涯期間透過代言、比賽獎金擁有不錯收入，可是一連串錯誤理財決策卻導致財富沒有留住。她表示，某些問題出在不稱職的理財顧問。

她指出：「我遇到沒有教我真正培養理財素養的人。」

20歲出頭時，威廉斯年收入就超過20萬元。職業運動員生涯早期，她聽信一名理財顧問的投資推銷，聲稱把錢放到一項海外事業便能在一個月內獲利翻倍。

她說，當時應該提出更多問題才對，也應該要求所有書面資料。

威廉斯把原本打算要用來繳稅的15萬元交給顧問，結果投資泡湯。為了繳稅，她後來拿房子辦理二胎貸款。

她表示，曾經目睹其他運動選手的理財慘痛教訓，一名職業美式足球聯盟NFL球員聽信理財顧問建議投資一家賭場，結果賭場根本沒有開張，投入資金百分之百虧損。

威廉斯自認可以做得比曾經接洽的兩名理財專家更好，在30多歲時考取理財規畫師，創立Worth Winning協助其他運動選手理財。