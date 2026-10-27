數據中心發展何去何從 4州選舉結果成觀察指標

德州的OpenAI數據中心。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 數據中心在美國多地遭遇暫緩令與管制，開發商擔心期中選舉後限制擴大，德州等4州選舉結果將左右產業前景。

華爾街日報26日報導，地方政府發布暫緩執行令(moratorium)與各種限制措施能否擋住人工智慧(AI)產業熱潮，數據中心發展接下來將何去何從，德州 、俄亥俄州、密西根州 、喬治亞州 這次期中選舉結果將是觀察指標。

「數據中心」開發商Metrobloks原本決定今夏在田納西州納許維爾(Nashville)興建數據中心，不過地方政府通過一項暫緩令，興建計畫到今年12月之前基本上陷入停擺。計畫受到長期耽擱之下，Metrobloks執行長波裴斯庫(Ernest Popescu)宣布撤資，轉而發展其他項目。

報導指出，數據中心開發商越來越擔心全國各地出現的暫緩令，更擔心期中選舉過後暫緩令將變得更加普遍。

根據統計，今年選舉有40多項地方公投、36多場州長選舉以及許多市長、郡政府首長選舉結果，可能對數據中心開發展帶來限制。

俄勒岡州是最新一個對數據中心新開發案祭出禁令的州。波裴斯庫表示：「這讓投資圈感到非常不安。」

報導指出，數據中心計畫未來是否受挫，四州選舉目前受到開發商密切關注：

德州

共和黨籍現任州長艾伯特(Greg Abbott)日前宣布暫停數據中心新案審批。民主黨州長候選人伊諾霍薩(Gina Hinojosa)則說，艾伯特作法不足以解決德州民眾對目前州內200座數據中心用水及耗電的擔憂。伊諾霍薩推出的競選政見是，州議會通過法案保護社區免於受到數據中心影響之前，州政府將禁止批准數據中心新案。

最近民調顯示，艾伯特與伊諾霍薩選情呈現拉鋸戰。開發商對於德州選情感到憂慮，因為德州數據中心數量位居全美第二，德州政府一直被視為對開發商友善的親商保守派大本營。

德州聯邦參議員選舉中，民主黨候選人塔拉里科(James Talarico)批評共和黨候選人派克斯頓(Ken Paxton)接受數據中心產業的政治獻金，而且共和黨州政府主管為數據中心提供免稅優惠，等於是聯手「出賣德州」。派克斯頓則說，會確保州民不必為數據中心設施埋單。

俄亥俄州

俄亥俄州是近年來利用免稅政策吸引科技投資的州，但現在則面臨檢討。這次選舉有20多項與限制數據中心有關的地方公投，州長選舉當中的兩位候選人都表示，審批過程將趨於嚴格。

共和黨俄州聯邦參議員賀斯提(Jon Husted)今年爭取連任，遭民主黨挑戰者布朗(Sherrod Brown)批評為「數據中心代言人」，因為賀斯提曾支持數據中心計畫。

密西根州

共和黨州長候選人詹姆斯(John James)主張對數據中心暫時限制，民主黨候選人班森(Jocelyn Benson)要求訂定更強而有力的保護規定。

喬治亞州

過去幾年，免稅優惠與電力充足讓數據中心開發商湧入喬治亞州，民主黨州長候選人巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)主張審查數據中心如何使用水電資源及稅務豁免。共和黨州長候選人、億萬富豪傑克森(Rick Jackson)則為自己投資德州數據中心辯護，並稱讚數據中心計畫的好處。

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