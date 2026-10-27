數據中心發展何去何從 4州選舉結果成觀察指標
數據中心在美國多地遭遇暫緩令與管制，開發商擔心期中選舉後限制擴大，德州等4州選舉結果將左右產業前景。
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數據中心在美國多地遭遇暫緩令與管制，開發商擔心期中選舉後限制擴大，德州等4州選舉結果將左右產業前景。
華爾街日報26日報導，地方政府發布暫緩執行令(moratorium)與各種限制措施能否擋住人工智慧(AI)產業熱潮，數據中心發展接下來將何去何從，德州、俄亥俄州、密西根州、喬治亞州這次期中選舉結果將是觀察指標。
「數據中心」開發商Metrobloks原本決定今夏在田納西州納許維爾(Nashville)興建數據中心，不過地方政府通過一項暫緩令，興建計畫到今年12月之前基本上陷入停擺。計畫受到長期耽擱之下，Metrobloks執行長波裴斯庫(Ernest Popescu)宣布撤資，轉而發展其他項目。
報導指出，數據中心開發商越來越擔心全國各地出現的暫緩令，更擔心期中選舉過後暫緩令將變得更加普遍。
根據統計，今年選舉有40多項地方公投、36多場州長選舉以及許多市長、郡政府首長選舉結果，可能對數據中心開發展帶來限制。
俄勒岡州是最新一個對數據中心新開發案祭出禁令的州。波裴斯庫表示：「這讓投資圈感到非常不安。」
報導指出，數據中心計畫未來是否受挫，四州選舉目前受到開發商密切關注：
德州
共和黨籍現任州長艾伯特(Greg Abbott)日前宣布暫停數據中心新案審批。民主黨州長候選人伊諾霍薩(Gina Hinojosa)則說，艾伯特作法不足以解決德州民眾對目前州內200座數據中心用水及耗電的擔憂。伊諾霍薩推出的競選政見是，州議會通過法案保護社區免於受到數據中心影響之前，州政府將禁止批准數據中心新案。
最近民調顯示，艾伯特與伊諾霍薩選情呈現拉鋸戰。開發商對於德州選情感到憂慮，因為德州數據中心數量位居全美第二，德州政府一直被視為對開發商友善的親商保守派大本營。
德州聯邦參議員選舉中，民主黨候選人塔拉里科(James Talarico)批評共和黨候選人派克斯頓(Ken Paxton)接受數據中心產業的政治獻金，而且共和黨州政府主管為數據中心提供免稅優惠，等於是聯手「出賣德州」。派克斯頓則說，會確保州民不必為數據中心設施埋單。
俄亥俄州
俄亥俄州是近年來利用免稅政策吸引科技投資的州，但現在則面臨檢討。這次選舉有20多項與限制數據中心有關的地方公投，州長選舉當中的兩位候選人都表示，審批過程將趨於嚴格。
共和黨俄州聯邦參議員賀斯提(Jon Husted)今年爭取連任，遭民主黨挑戰者布朗(Sherrod Brown)批評為「數據中心代言人」，因為賀斯提曾支持數據中心計畫。
密西根州
共和黨州長候選人詹姆斯(John James)主張對數據中心暫時限制，民主黨候選人班森(Jocelyn Benson)要求訂定更強而有力的保護規定。
喬治亞州
過去幾年，免稅優惠與電力充足讓數據中心開發商湧入喬治亞州，民主黨州長候選人巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)主張審查數據中心如何使用水電資源及稅務豁免。共和黨州長候選人、億萬富豪傑克森(Rick Jackson)則為自己投資德州數據中心辯護，並稱讚數據中心計畫的好處。
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因為德州、俄亥俄州、密西根州與喬治亞州都在討論或競逐對數據中心更嚴格的審批與限制，選舉結果可能直接影響未來政策走向與開發難易度。 納許維爾地方政府通過暫緩令後，該計畫在今年12月前幾乎無法推進，長期延宕也讓Metrobloks執行長決定撤資，改投入其他項目。 德州與喬治亞州有候選人主張限制或審查水電與稅惠；俄亥俄州兩黨都傾向提高審批門檻；密西根州則出現暫時限制與強化保護規定的主張。
精華 FAQ
因為德州、俄亥俄州、密西根州與喬治亞州都在討論或競逐對數據中心更嚴格的審批與限制，選舉結果可能直接影響未來政策走向與開發難易度。
納許維爾地方政府通過暫緩令後，該計畫在今年12月前幾乎無法推進，長期延宕也讓Metrobloks執行長決定撤資，改投入其他項目。
德州與喬治亞州有候選人主張限制或審查水電與稅惠；俄亥俄州兩黨都傾向提高審批門檻；密西根州則出現暫時限制與強化保護規定的主張。
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