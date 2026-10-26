上訴法院駁回加州爭議選票案 聯邦所剩時間不多

AI摘要 文章摘要整理： 第九巡迴上訴法院拒絕立即裁定加州約2萬張爭議選票是否可計入，聯邦政府與加州27日將續戰法庭，選前時程極為緊迫。

聯邦上訴法院26日以兩票對上一票，拒絕就加州 選務官員能否計入約2萬張遭司法部 指控可能由非公民投下的選票作出裁決，聯邦政府與加州官員27日將再次於聯邦地方法官面前對決，距離11月3日選舉日只剩一周，聯邦政府要求加州排除前述選票的時間窗口極短。

美聯社報導，此案是川普政府試圖擴大聯邦對各州主辦選舉掌控權以來，接連遭遇的司法挫敗之一。川普多年來致力排除非公民投票，但既有數據顯示，非公民實際投票的情況極少。

川普政府10月中旬對民主黨 勢力強大的加州選務官員興訟，指控他們未在48小時期限內審查一份涉及2萬人、被指可能為非公民的選民名單，並要求法官在移民身分查核完成前，禁止州政府計入這些選票。

司法部26日也在華盛頓州提出類似要求，該州的選戰同樣攸關參眾兩院的多數黨歸屬。

聯邦與州法律均禁止非公民投票，洛杉磯選務官員在法庭文件中指出，司法部認定為移民的隨機抽樣選民中，多數人似乎在美國出生；司法部則表示，計入可能違法的選票，同樣會傷害民主。

加州法官原訂27日舉行聽證，聯邦政府則上訴至第九巡迴上訴法院，主張必須快速裁決以免計入更多選票。

第九巡迴上訴法院的三位法官中，有兩人26日駁回此論點，認為聯邦政府「未讓地方法院有充分機會審酌」其最初要求隔離選票的聲請。