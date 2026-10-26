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司法部計畫再次起訴FBI前局長柯米

編譯陳韻涵／即時報導
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川普政府試圖以聯邦調查局)前局長柯米涉嫌於十年前洩露機密資料為由，再次對他提起刑...
川普政府試圖以聯邦調查局)前局長柯米涉嫌於十年前洩露機密資料為由，再次對他提起刑事訴訟。 (路透)

AI摘要

文章摘要整理：

司法部計畫以刑事控告書再追訴FBI前局長柯米涉嫌洩密，柯米陣營則反擊此案已逾時效，雙方攻防在中期選舉前再度升溫。

川普政府試圖以聯邦調查局(FBI)前局長柯米(James Comey)涉嫌於十年前洩露機密資料為由，再次對他提起刑事訴訟；柯米的律師團隊立刻駁斥此舉無效，並稱此案已超過追溯時效。

美聯社報導，這場閉門角力26日隨著最新解封的法院文件曝光，凸顯川普政府針對柯米的行動明顯升級。

柯米是川普的長期批評者與政敵，川普去年重返白宮後，柯米另有兩起刑案纏身，而最新的這起案件成為11月2日期中選舉前，當局所採取的一連串政治敏感調查行動之一。

柯米26日在影片聲明中說：「他們又來了。」

柯米指控當局濫用司法部，強調人們震驚、發笑之餘，不能對此麻木。

他說：「我沒有變，我依然清白，我不怕這些人，我相信獨立的聯邦司法體系。」

司法部表示，已提出「刑事控告書」(criminal information)，藉此延長可合法提出起訴的追訴時效。

刑事控告書是檢察官直接提出的控罪，而非來自大陪審團的起訴書，這類文書無須法官批准，也不需大陪審團認定具備合理依據。

司法部發言人表示，「提出刑事控告書以中止追訴時效，是聯邦法院廣為認可的做法，且已獲多個巡迴上訴法院認可。這是進行中的刑事調查，我們不再評論。」

柯米的律師費茲傑羅(Patrick Fitzgerald)發布聲明表示，「一年多來，司法部第三度試圖以聯邦罪名指控柯米，柯米始終堅稱無罪。」

精華 FAQ

  • 司法部表示已提出「刑事控告書」，試圖藉此中止追訴時效，進而再次對柯米提起刑事訴訟。這種做法由檢察官直接提出控罪，不必先經大陪審團。

  • 柯米的律師團隊主張，相關指控所涉事件發生在約10年前，依規定已超過追溯時效，因此司法部此舉無效，不能作為合法追訴的依據。

  • 因為柯米是川普長期批評者，且川普重返白宮後，柯米已面臨另2起刑案；如今再遭追訴，時點又接近11月2日中期選舉，因此外界認為政治意味濃厚。

FBI 司法部 川普

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