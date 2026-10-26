佛州農工大學槍案11傷 15歲少年被捕

AI摘要 文章摘要整理： 佛州農工大學返校周活動後發生槍擊，11人受傷、6人未成年，15歲嫌犯已被捕並將移送成人法庭審理。

位於佛羅里達州 首府塔拉哈西(Tallahassee)的歷史名校佛州 農工大學(Florida A&M University，FAMU) 24日晚盛大舉行返校周慶祝活動，美式足球賽結束後發生槍擊 案，11人受傷，開槍嫌犯是一名15歲少年，將被視同成人起訴。

塔拉哈西警方稱，槍擊案發生前曾發生鬥毆，但是被槍擊受害的人都不是預定目標，年紀最小的才11歲。

警方聲明稱，當局25日逮捕里弗斯三世(Anthony Rivers III)，他被控二級謀殺未遂罪、未成年非法持槍罪。

該少年26日出庭參加簡短聽證會，法官下令繼續關押。佛州檢察官坎貝爾(Jack Campbell)表示，檢方將把全案移交成人法庭審理，並稱監視器拍下部分槍擊過程，調查人員正另外尋找更多視頻，希望與目擊者交談以便釐清事情原委。

事發當晚，佛州農工大學在美式足球賽中輸給阿肯色-派恩布拉夫大學 (Arkansas-Pine Bluff)，體育場外街角附近隨即爆發槍擊事件， 11人中槍，另有一中槍者的祖母逃離現場時受傷；傷者中有6人未成年。

警察局長雷維爾(Lawrence Revell)表示，事發時鄰近地區人潮擁擠，救護車無法通行。槍擊事件源於少數人糾紛；目前正在尋找其他可能涉案者，不排除更多人被逮捕。

當局指出，至少三名受害者受重傷，而警方表示，截至25日，其中一人情況危急，其他傷者最新情況尚未公布。

事發後有相關影片在社群媒體流傳，可看到人們驚恐逃離現場；事發時當地擠滿剛看完比賽、以及參加返校節慶祝活動的人群。

執法部門調查顯示，事發前群眾中曾爆發肢體鬥毆，衝突最初僅涉及2至3人，隨後卻擴大成槍擊案。

佛州農工大學校方事發後在社群平台聲明，「雖然事件發生於校區邊緣，但校園內部仍屬安全，校方呼籲民眾避開該區域以利警方調查。」

塔拉哈西市長戴利(John Dailey)也承諾全市將與學校共度難關。