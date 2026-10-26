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大學返校派對露台突坍塌 28人受傷 救護車擠滿街道

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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圖為威廉與瑪麗學院（William & Mary）2026屆畢業生在維吉尼亞州威...
圖為威廉與瑪麗學院（William & Mary）2026屆畢業生在維吉尼亞州威廉斯堡的校園內，於學位授予儀式結束後歡慶。示意圖（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

維吉尼亞州一場大學返校派對中，住宅後院露台突然坍塌，造成至少28人受傷，所幸目前通報傷勢皆未危及生命。

據紐約郵報報導，維吉尼亞州一處住宅周五晚間舉辦大學返校節派對，沒想到後院木製露台突然坍塌，造成至少28人受傷，其中13人由救援人員送醫，另有15人自行就醫。威廉瑪麗學院（William & Mary）證實，傷者中包括該校學生。市府官員表示，目前通報的傷勢均未危及生命。

市府指出，當晚約10時7分，警方接獲通報，指威廉斯堡馬托阿卡法院（Matoaka Court）200號街區發生建築結構坍塌。警方與消防人員趕抵現場後，發現住宅後方的露台已經倒塌。

根據市府周六上午公布的消息，救援人員將13人送往醫院，另有15人自行前往就醫。

鄰居向WAVY電視台表示，事發時住宅正在舉辦返校節派對，沒想到露台突然坍塌，大批救援人員隨即趕到，整條街停滿救護車與消防車。

一名不願透露姓名的鄰居說，「整條街都是救護車和消防車，車輛一路延伸，還繞了一圈。我們看到很多擔架從救護車裡推出來，至少有9輛救護車停在街上，幾乎把整條街都圍住了。」

住在事發住宅隔壁的懷斯（Joshua Wise）告訴WAVY，他有幾名同學也捲入這起事故。他回到住處時，救援行動已經結束，但得知室友當時一直在協助傷者，盡可能提供幫助，包括開車送人回家，或將他們送往需要前往的地方。

「消息傳得非常快。」懷斯說。

他也稱讚鄰居在事故發生後互相扶持，表示，「我們盡了一切所能互相幫助，我覺得這真的很美好。」

威廉瑪麗學院負責學生事務及公共安全的高級副校長安布勒（Ginger Ambler），周六向校園社群發布訊息表示，校方仍在蒐集相關資訊。她指出，除了最初統計的人數外，可能還有其他學生自行尋求醫療協助。

安布勒寫道，「我們很慶幸，所有傷勢都沒有危及生命。」

她表示，校內健康服務、學術部門及學生支援單位的工作人員，正共同協助受事件影響的學生。她也提醒，這起事故可能對學生造成不同程度的心理衝擊。

「我們明白，這樣的經歷可能對學生造成深刻影響，而且每個人的感受與反應都可能不同。」安布勒說。

懷斯則對趕赴現場的救援人員表達感謝。他說，「真的很感謝緊急救援人員。他們做得非常好，救護車和其他救援人員都很快就趕到了。」

目前，當地警方與消防人員已完成現場緊急處置，市府官員正與附近醫院聯繫，以確認實際接受治療的人數。市府法規遵循部門（Codes Compliance Division）也已著手評估並檢查事發地點。

精華 FAQ

  • 事故發生在維吉尼亞州一處住宅舉辦的大學返校節派對，後院木製露台突然倒塌，導致至少28人受傷，其中包含威廉瑪麗學院學生。

  • 市府表示，當晚共有13人由救援人員送往醫院，另有15人自行前往就醫；目前通報的傷勢都未危及生命，校方也持續確認是否還有其他學生就醫。

  • 警方與消防人員已完成現場緊急處置，市府正與附近醫院核對實際治療人數，並由法規遵循部門評估檢查事發地點；校方也啟動學生支援與心理協助。

維吉尼亞州

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